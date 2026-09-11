РФ посреди дня атаковала "Бандеролью" большой город, повреждено 9 домов— первые детали (Обновлено)

Дым в Днепре после атаки 11 сентября / © скриншот с видео

Реклама

Дополнено новыми материалами

Российские войска 11 сентября атаковали ракетой-дроном «Бандероль» Днепр. Повреждены по меньшей мере 9 жилых домов. Число раненых возросло до семи.

Об этом сообщили глава Днепропетровской ОВА Александр Ганжа, городской голова Днепра Борис Филатов и местные медиа.

Реклама

«Враг атаковал Днепр. В городе вспыхнул пожар. Предварительно, получил ранения один человек», — говорится в заявлении Ганжи.

Реклама

Впоследствии он заявил, что количество раненых выросло до семи. Все пострадавшие находятся под наблюдением медиков.

Местные медиа и телеграм-каналы проинформировали, что под вражеский удар попал жилой квартал, и пишут о «прилете» по дому.

В то же время, по данным главы ОВА, из-за атаки на Днепр повреждены частное предприятие и гаражи. Взрывная волна выбила окна в жилых домах рядом.

По словам Филатова, в результате атаки в Днепре повреждено по меньшей мере девять жилых домов. Выбито около 700 окон. Во дворах горели гаражи с автомобилями местных жителей.

Реклама

Как только разрешат спасатели и полиция, свою работу начнут коммунальщики.

«Городские больницы сейчас принимают раненых. Врачи делают все, чтобы помочь людям», — резюмировал городской голова.

Атакованные гаражи в Днепре

Последствия атаки на Днепр 11 сентября (5 фото) © Борис Філатов © Борис Філатов © Борис Філатов © Борис Філатов © Борис Філатов

Последствия атаки на жилищный квартал в Днепре 11 сентября / © из соцсетей

Последствия атаки на жилищный квартал в Днепре 11 сентября / © из соцсетей

Напомним, 10 сентября российские оккупанты дважды за день атаковали Днепр. Второй раз враг попал в предприятие «Олейна», принадлежащее американской корпорации Bunge. В результате атаки погибли два человека, еще двое ранены, на территории возник пожар. Мэр Борис Филатов раскритиковал умолчание названия объекта в официальных сводках и подчеркнул, что Украина должна активнее привлекать внимание США к ударам по американской собственности.

Новости партнеров

Новости партнеров