Россия атакует украинские АЗС: эксперт ответил, грозит ли стране дефицит горючего

Будет ли в Украине дефицит топлива после атак РФ на АЗС / © ТСН

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Российские удары по автозаправочным станциям и топливной инфраструктуре Украины на данный момент не создают угрозы дефицита горючего или нехватки мест для заправки.

Об этом заявил эксперт по энергетическим вопросам Геннадий Рябцев в эфире «КИЇВ24».

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По его словам, до начала полномасштабной войны в Украине насчитывалось около 6,5 тысячи АЗС. В разных регионах это в 7–10 раз больше, чем необходимо для удовлетворения потребностей рынка.

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«Говорить о том, что у нас произойдет какой-то коллапс, возникнет нехватка нефтепродуктов или не хватит мест для заправки — нельзя», — отметил эксперт.

В то же время Рябцев не согласился с оценкой Минэнерго о том, что 6% АЗС были уничтожены. По его словам, на самом деле речь идет примерно о 3%, и в эту долю входят не только уничтоженные, но и поврежденные станции. Эксперт добавил, что около трех четвертей АЗС, поврежденных с начала года, уже возобновили работу.

Однако эксперт не советует и недооценивать российские удары. АЗС и логистика, в частности связанная с поставками нефтепродуктов, остаются целями российских атак.

По словам Рябцева, нынешние правила функционирования топливного рынка уже не в полной мере соответствуют условиям войны.

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«И нынешняя модель регулирования, одинаковая для всех регионов, в том числе и прифронтовых, в том числе на рынке нефтепродуктов, уже не соответствует духу времени, ее нужно менять. Но это не означает, что нам нужно разрешить все на рынке нефтепродуктов, то есть вернуться к рынку бочек и канистр», — отметил эксперт.

Рябцев предлагает ввести различные режимы регулирования в зависимости от типа поставщика или потребителя. Для крупных операторов могут остаться действующие требования, для небольших точек — действовать упрощенные правила, для мобильных топливных модулей — специальный или военный режим. Отдельный режим собственного потребления, по его словам, необходим критически важным предприятиям и бизнесу.

«Это должна быть легальная, децентрализованная, контролируемая и устойчивая система доступа к топливу с различными режимами регулирования», — добавил Рябцев.

Прежде всего, по мнению эксперта, такие изменения следует рассматривать в прифронтовых регионах, где обеспечение топливом по-прежнему остается наиболее проблемным.

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Российские обстрелы АЗС Киева — последние новости

Напомним, в последние дни российские войска несколько раз атаковали автозаправочные станции в Киеве. Днем 9 сентября в районе ТРЦ «Республика Парк» произошло попадание в АЗС, после чего вспыхнул масштабный пожар — огонь охватил заправку и автомобили.

Утром 10 сентября удары по АЗС были зафиксированы уже в Оболонском и Днепровском районах столицы. Мэр Киева Виталий Кличко сообщил о повторном попадании в автозаправочную станцию на Оболони. В результате атаки погибли два человека, еще восемь получили ранения. Среди пострадавших был спасатель, получивший ранения во время повторного удара по заправке.

На фоне этих атак в Киеве также появилась информация о возможных дальнейших российских ударах по АЗС. Депутат Киевсовета Динара Габибулаева заявила, что соответствующие предупреждения распространялись, в частности, на ресурсах КГГА.

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