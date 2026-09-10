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ТСН в социальных сетях

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В Киеве заговорили о новой угрозе для АЗС: что может готовить РФ

Депутат Киевсовета Динара Габибулаева заявила, что тактика РФ становится более масштабной и многоуровневой.

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Фото автора: Кирилл Шостак Кирилл Шостак
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Последствия атаки на АЗС в Киеве

Последствия атаки на АЗС в Киеве / © ГСЧС Украины

В Киеве появилась информация о возможных российских атаках на автозаправочные станции. В то же время речь идет о предупреждениях и версиях относительно потенциальных ударов, а не о подтвержденных планах РФ.

Об этом в эфире «Київського часу» заявила депутат Киевсовета Динара Габибулаева.

По ее словам, информация о возможной атаке на заправки появилась сегодня, в том числе на ресурсах КГГА. Она допустила, что такие данные могут поступать от украинской разведки.

«Говорят, что будут удары по энергетике. Путин вроде бы дал задание. Будут удары по ТРЦ — тоже об этом говорят, по крайней мере, есть такие версии. К сожалению, сегодня информация появилась по поводу атаки на заправки. И это действительно очень страшно», — сказала она.

Габибулаева также отметила, что в последнее время меняется характер российских атак на Украину.

«Первое, что я хочу сказать: да, тактика врага изменилась. Она всеобъемлющая, масштабная и многоуровневая. Это факт. Нам нужно постоянно искать решение», — заявила она.

По словам депутата, параллельно раздаются предупреждения о возможных ударах по энергетической инфраструктуре и торговым центрам. В то же время она подчеркнула, что часть этой информации остается на уровне версий.

Габибулаева добавила, что городские власти вынуждены искать решения в зависимости от конкретной угрозы, однако возможности Киева реагировать на масштабные воздушные атаки остаются ограниченными.

Отдельно депутат обратила внимание на транспортную нагрузку в столице во время атак и связанных с ними ограничений. По ее словам, из-за пробок некоторые работники тратят на дорогу между берегами Киева по два-три часа.

Напомним, днем в четверг, 10 сентября, на правом берегу Киева произошел «прилет» в районе ТРЦ «Республика Парк». По официальным данным, оккупанты атаковали АЗС возле торгового центра.

Местные паблики писали о попадании по заправке «Укрнафты» в Голосеевском районе. По данным телеграм-каналов, Россия атаковала «Шахедом», в результате чего пожар охватил территорию АЗС.

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