"Меня заливало кровью": подробности смертельного удара России по известному ТРЦ

ТРЦ в Сумах

Реклама

Суммы сегодня в трауре по погибшим в результате российского удара вечером 9 сентября по торговому центру. Россияне убили двух молодых людей. Еще 23 раненых.

Как город приходит в себя после атаки, рассказала корреспондентка ТСН Оксана Солодовник.

Реклама

Это один из крупнейших торгово-развлекательных центров, в самом центре города, сумская «Мануфактура». Обычно после работы многие горожане приезжают сюда за покупками. Именно в это время около 20-й враг атаковал ТРЦ беспилотником.

Реклама

Россия ударила дроном по ТРЦ в Суммах

По предварительным данным, это был реактивный дрон, попавший в крышу торгового центра. На находившихся на входе людей посыпались обломки бетона, строительных конструкций, на автостоянке вспыхнули автомобили. Те, кто был внутри, не пострадали. Мы пообщались с девушкой, которая была на сеансе кино в этом помещении в 20 метрах от места попадания и осталась невредимой, и с мужчиной, который был на входе и получил ранения. Вот что они поведали.

«Мы шли по улице, никакого гула не слышали, и только заходили внутрь, и через пару секунд показалось, что на меня что-то падает, посыпался бетон. Меня заливало кровью. Я почти ничего не видел, только огонь и стекло», — рассказывает пострадавший Денис Линенко.

Россия ударила дроном по ТРЦ в Суммах

«Вы знаете, я была в таком шоке… Это была паника, мы бежали, мы видели людей, кровь, детей. Мы начали помогать, там мальчик лежал тоже в крови», — вспоминает жительница Сум Татьяна Бондаренко.

К утру пострадавших уже 23-е — они находятся в трех разных больницах. Среди раненых четверо детей — девочки 15-17-ти лет, угрозы для жизни нет. А вот за жизнь 19-летней девушки борются медики. Она получила крайне тяжелые ранения — это и взрывная травма и обломочные ранения, перелом ноги она в ортопедическом отделении. Тяжелым медики называют состояние еще двух пациентов.

Реклама

Россия ударила дроном по ТРЦ в Суммах

«В областную больницу после вчерашней атаки на торговый центр доставлены 14 пациентов, среди этих пациентов был ребенок один 16 лет — он перенаправлен в детскую областную больницу. К утру у нас осталось 7, среди них два тяжелых, они находятся в реанимационном отделении. Есть ампутация, есть черепно-мозговые травмы, то есть травмы очень тяжелые», — рассказывает заместитель директора Сумской областной больницы Николай Савченко.

Дата публикации 11:30, 10.09.26 Количество просмотров 36 Ужас! Удар по торговому центру в Сумах! Уцелевшие вспомнили пережитое

Сейчас у ТРЦ убирают обломки, стекла. Взрывной волной повредило очень много магазинов внутри. Российский беспилотник убил сразу двух молодых людей — девушку и юношу, которым было до 21 года. Сегодня в Сумах объявлен День траура.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: НАЖИВО! СУММЫ В ШОКЕ ПОСЛЕ УДАРА ПО ТОРГОВОМУ ЦЕНТРУ!

Новости партнеров

Новости партнеров