Всего одна горсть в день: какой продукт может защитить от высокого давления

Какой продукт может снизить риск развития гипертонии на 26% / © Pixabay

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Ежедневное употребление небольшой порции орехов может быть связано со значительно более низким риском развития гипертонии. Новое исследование показало: у людей, которые съедали примерно горсть орехов в день, риск высокого артериального давления был на 26% ниже по сравнению с теми, кто их вообще не употреблял.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Авторы исследования проанализировали данные 143 тысяч человек, из которых 20 665 страдали гипертонией. Результаты показали, что употребление около 30–35 г орехов в день было связано со снижением риска развития высокого артериального давления на 26%.

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Исследователи отмечают, что питание играет важную роль в контроле риска гипертонии. Высокое артериальное давление, в свою очередь, является одним из ключевых факторов риска инфаркта, инсульта, почечной недостаточности и деменции.

Почему орехи могут быть полезны

Орехи и другие растительные продукты содержат вещества, которые могут способствовать поддержанию нормального артериального давления. В частности, калий помогает организму выводить натрий и способствует расслаблению кровеносных сосудов.

Клетчатка поддерживает кишечные бактерии, которые вырабатывают короткоцепочечные жирные кислоты — эти соединения также связывают со снижением артериального давления. Кроме того, растительные продукты содержат L-аргинин, нитраты и полифенолы, которые могут положительно влиять на состояние сосудов.

Подобную связь ученые обнаружили и в отношении других продуктов растительного происхождения. Так, употребление 800 г фруктов и овощей в день было связано со снижением риска гипертонии на 11%. У людей с наибольшим потреблением цельнозерновых продуктов риск был примерно на 26% ниже, а употребление бобовых и сои связывали со снижением риска на 16% и 19% соответственно.

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В то же время авторы предостерегают от восприятия орехов как отдельного «суперпродукта», способного самостоятельно защитить от гипертонии. По их мнению, наибольшую пользу они могут приносить как часть сбалансированного рациона с разнообразными цельными растительными продуктами.

Напомним, что кратковременное головокружение после вставания с кровати или стула знакомо многим. Однако если оно возникает постоянно, это может свидетельствовать об ортостатической гипотензии.

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