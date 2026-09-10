Усього одна жменя на день: який продукт може захистити від високого тиску

Який продукт може знизити ризик гіпертонії на 26% / © Pixabay

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Щоденне вживання невеликої порції горіхів може бути пов’язане зі значно нижчим ризиком розвитку гіпертонії. Нове дослідження показало: у людей, які з’їдали приблизно жменю горіхів на день, ризик високого артеріального тиску був на 26% нижчим порівняно з тими, хто їх узагалі не вживав.

Про це повідомило видання Mirror.

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Автори роботи проаналізували дані 143 тисяч людей, серед яких 20 665 мали гіпертонію. Результати показали, що вживання близько 30–35 г горіхів на день було пов’язане зі зниженням ризику розвитку високого артеріального тиску на 26%.

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Дослідники наголошують, що харчування відіграє важливу роль у контролі ризику гіпертонії. Високий артеріальний тиск, своєю чергою, є одним із ключових факторів ризику інфаркту, інсульту, ниркової недостатності та деменції.

Чому горіхи можуть бути корисними

Горіхи та інші рослинні продукти містять речовини, які можуть сприяти підтриманню нормального артеріального тиску. Зокрема, калій допомагає організму виводити натрій і сприяє розслабленню кровоносних судин.

Клітковина підтримує кишкові бактерії, які виробляють коротколанцюгові жирні кислоти — ці сполуки також пов’язують зі зниженням артеріального тиску. Крім того, рослинні продукти містять L-аргінін, нітрати та поліфеноли, які можуть позитивно впливати на стан судин.

Схожий зв’язок науковці виявили й для інших продуктів рослинного походження. Так, вживання 800 г фруктів та овочів на день було пов’язане зі зниженням ризику гіпертонії на 11%. У людей із найбільшим споживанням цільнозернових продуктів ризик був приблизно на 26% нижчим, а вживання бобових та сої пов’язували зі зниженням ризику на 16% і 19% відповідно.

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Водночас автори застерігають від сприйняття горіхів як окремого «суперпродукту», здатного самостійно захистити від гіпертонії. На їхню думку, найбільшу користь вони можуть приносити як частина збалансованого раціону з різноманітними цільними рослинними продуктами.

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