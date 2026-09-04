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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Ексклюзив ТСН
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640
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3 хв

Скандал через шкільний обід набирає обертів: батьки з різних міст показали, чим годують їхніх дітей (фото)

Шкільні обіди в Україні викликали суперечки. Батьки показали фото, чим годують дітей у ліцеях.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Школа

Школа / © УНІАН

Світлина зі шкільним обідом в одному з ліцеїв у Чернівцях миттєво підірвала українські соцмережі. Через це батьки з різних куточків України почали обговорювати та ділитися фото зі шкільного харчування своїх дітей.

ТСН.ua зібрав з соцмережі відгуки батьків про шкільні обіди з різних міст.

Скандал зі шкільним обідом: що передувало

Варто нагадати, що все почалося 3 вересня, коли мешканець Чернівців опублікував у соцмережах фото шкільної їжі та розкритикував її. На кадрах було помітно шматок запіканки, скибка хліба, слива та ціла сира морква.

Шкільний обід в Чернівцях. / © соцмережі

Шкільний обід в Чернівцях. / © соцмережі

Цей допис викликав хвилю обурень та обговорень. Батьки з інших міст почали масово викладати фотографії їжі зі своїх шкіл, що призвело до гарячих суперечок в інтернеті.

Що їдять у школах діти в різних куточках України

У Мережі батьки розділилися на два табори: ті, хто задоволений шкільним харчуванням, і хто ні. Зокрема й інша користувачка у соцмережах поділилася шкільним обідом у Чернівцях. Там також виявилась сира морква, хліб, запіканка та чай.

Шкільний обід у Чернівцях / © скриншот

Шкільний обід у Чернівцях / © скриншот

Макарони з сиром на обід подавали в одній зі шкіл Вінниці.

Шкільний обід у Вінниці / © скриншот

Шкільний обід у Вінниці / © скриншот

Попри це в іншій школі у Вінниці цілком задоволені харчуванням в навчальному закладі.

Шкільний обід у Вінниці / © скриншот

Шкільний обід у Вінниці / © скриншот

Решта батьків теж вирішили поділитися невтішними відгуками про шкільний обід.

Шкільний обід у Вінниці / © скриншот

Шкільний обід у Вінниці / © скриншот

Шкільний обід / © скриншот

Шкільний обід / © скриншот

Попри це є частина батьків, які цілком задоволені харчуванням у школах. Деякі зазначають, що їхні діти все з’їдають, бо страви смакують.

Шкільний обід / © скриншот

Шкільний обід / © скриншот

Шкільний обід / © скриншот

Шкільний обід / © скриншот

Шкільний обід / © соцмережі

Шкільний обід / © соцмережі

Шкільний обід / © скриншот

Шкільний обід / © скриншот

Шкільний обід / © скриншот

Шкільний обід / © скриншот

Шкільний обід / © соцмережі

Шкільний обід / © соцмережі

Як влада відреагувала на скандал з харчуванням у школах

У свою чергу начальник Чернівецької ОВА Руслан Осипенко повідомив, що ініціює службову перевірку та позапланові рейди.

«Вважаю неприпустимим нехтування якістю і безпекою харчування дітей! Тому невідкладно ініціював службову перевірку щодо конкретного інциденту та доручив розпочати позапланові моніторингові візити до закладів освіти Буковини, починаючи з завтрашнього дня», — написав Осипенко.

Окрім цього, прем’єр-міністр Сергій Корецький доручив профільним міністерствам та Держпродспоживслужбі терміново перевірити, як годують школярів 1–11 класів по всій країні.

«Держава передбачила необхідне фінансування, щоб діти в кожній без винятку школі отримували якісні обіди. Усі виявлені проблеми мають бути усунуті без зволікань», — зауважив Корецький.

Також він зобов’язав Міносвіти налагодити зворотний зв’язок із батьками учнів для швидкого реагування на скарги.

Навчання в Україні — останні новини

Нагадаємо, в Україні розпочинається новий навчальний рік в умовах суворих безпекових обмежень, а школи в різних регіонах адаптують графіки під загрози обстрілів.

Раніше ми писали, що у Києві перший тиждень навчального року в школах планують розпочати в очно-дистанційному форматі. Але заклади освіти мають бути готові змінювати формат навчання залежно від безпекової ситуації.

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