Чи може людина передбачити власну смерть: медичне дослідження показало приголомшливі результати

Більшість людей помиляється у прогнозах щодо дати своєї смерті / © pixabay.com

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У масштабному дослідженні за участю літніх людей науковці з’ясували, що власні прогнози людини щодо тривалості її життя мають прямий статистичний зв’язок із реальною датою смерті. Протягом майже 30 років фахівці спостерігали за тисячами учасників, щоб зрозуміти, чи здатна людська інтуїція точно вирахувати кількість відведених нам років.

Про це пише Egeszsegkalauz.

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Як проводили дослідження та головні результати

Для аналізу використовувалися дані тривалого японського дослідження, до якого залучили понад 2 тисячі дорослих віком від 60 років. На початку експерименту учасників попросили вказати вік, до якого вони розраховують дожити, і більшість назвала цифри від 63 до 120 років.

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Протягом наступних 28 років померли понад 1,5 тисячі респондентів, що дозволило вченим порівняти їхні давні прогнози з фактичними даними. Результати показали чітку закономірність: що вищий вік вказувала людина під час опитування, то довше вона в середньому жила.

Цей зв’язок залишався очевидним навіть після врахування реального віку, статі, загального стану здоров’я та соціального статусу учасників. Отже, власні очікування дійсно несуть певну достовірну інформацію про те, яке життя об’єктивно чекає на людину попереду.

Чому більшість людей недооцінює своє майбутнє

Найцікавішим висновком стало те, що люди схильні прогнозувати собі значно менше часу, ніж вони живуть насправді. Близько 59% учасників успішно досягли та навіть перевищили той вік, який самі собі визначили десятиліттями раніше.

Статистична модель продемонструвала, що кожен додатковий рік, який респондент додавав до свого прогнозу, відповідав лише 0,12 року фактичного виживання. Тобто оптимістична оцінка на 10 років уперед насправді не гарантувала автоматичного додавання цілого десятиліття життя, залишаючись лише слабким сигналом.

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Магія числа 80 та вплив інтуїції

Дослідження не підтвердило популярну теорію про те, що позитивне мислення чи сліпий оптимізм здатні фізично подовжити життя людини. Натомість фахівці вважають, що люди підсвідомо аналізують безліч прихованих факторів: свій фізичний стан, спадковість, спосіб життя та наявність хронічних захворювань.

У своїх прогнозах респонденти напрочуд часто вказували вік 80 років, що, ймовірно, пов’язано із загальновідомим показником середньої тривалості життя в країні. Проте орієнтуватися на цю цифру хибно, адже людина, яка вже досягла шістдесятиріччя, подолала багато ранніх ризиків і має шанси прожити значно довше за середньостатистичні показники при народженні.

Фінансові наслідки помилкових прогнозів

Статистика виявила, що жінки та люди з вищим рівнем освіти значно частіше переживали свої власні очікування порівняно з іншими групами. Водночас освічені учасники рідше називали круглі цифри на кшталт 75 чи 80 років, роблячи свої оцінки більш персоналізованими, хоча й не обов’язково точнішими.

Помилки в оцінці тривалості власного життя мають серйозні наслідки для планування пенсійних заощаджень та щоденних витрат у старості. Люди, які готуються до надто короткого життя, ризикують залишитися без грошей, тоді як надмірні песимісти можуть невиправдано відмовляти собі в базовому комфорті.

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«Недооцінка очікуваної тривалості життя може призвести до недостатніх пенсійних фондів, тоді як переоцінка може стати причиною непотрібних заощаджень або навіть бідності», — наголосили автори дослідження.

Чому свої очікування варто регулярно переглядати

Головним обмеженням дослідження стало те, що учасників опитували лише один раз на самому початку тривалого спостереження. Вчені не змогли відстежити, як нові хвороби, стрімкий розвиток медицини чи втрата близьких родичів з часом змінювали бачення власного майбутнього.

Оскільки на наше сприйняття впливає безліч динамічних факторів, експерти радять періодично переглядати свої життєві прогнози. Це потрібно робити не для вирахування точної дати смерті, а для правильного фінансового та практичного планування відповідно до нових життєвих обставин.

Нагадаємо, процес старіння людини не завжди відбувається поступово. Воно може прискорюватися через погіршення роботи імунних клітин, які перестають ефективно прибирати пошкоджені та старі клітини.

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