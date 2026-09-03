Джакузі стало смертельною пасткою: подружжя загинуло на курорті Іспанії

Подружжя загинуло в джакузі в Іспанії — що сталося / © pixabay.com

Реклама

У курортному місті Кульєра в Іспанії розслідують загадкову загибель подружжя у джакузі. 51-річний Патрік Тобін та його 48-річна дружина Томасіна могли опинитися в пастці через роботу системи циркуляції води.

Про це повідомило видання Mirror.

Реклама

Трагедія сталася в елітному житловому комплексі Cap Blanc, де родина орендувала трикімнатну віллу для відпочинку. Патрік Тобін, громадянин Нової Зеландії, та його дружина-ірландка Томасіна Тобін жили у Лондоні.

Реклама

За даними ЗМІ, близько 17:00 подружжя виявили їхні двоє дітей-підлітків, які й підняли тривогу. Врятувати чоловіка та жінку не вдалося.

Що могло статися в джакузі

Попередні результати розтину вказують на незвичайну аварію, пов’язану із системою всмоктування гідромасажної ванни. Слідчі припускають так зване всмоктувальне защемлення — ситуацію, коли потужна тяга біля зливу може затягнути волосся, прикраси, кінцівку або притиснути тіло людини.

Поліція, за інформацією валенсійського видання Levante-EMV, не вважає безпосередньою причиною смерті звичайне утоплення. Повідомляється, що в подружжя стався серцево-легеневий інцидент на тлі гострого стресу.

На тілах Патріка і Томасіни також виявили сліди та подряпини. За даними видання, у жінки вони були виражені сильніше. Повні результати розтину в Іспанії оприлюднювати не планують.

Реклама

Такі випадки трапляються вкрай рідко

Єдиної світової статистики смертей через подібні інциденти немає. Водночас дані Комісії з безпеки споживчих товарів США свідчать, що такі випадки є рідкісними.

У звіті за 2018 рік йшлося про 11 постраждалих унаслідок всмоктування в басейнах, джакузі та спа упродовж 2013–2017 років. Семеро випадків сталися у спа, двоє людей загинули.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що понад 80 людей, серед яких було немовля, загинули під час спроби дістатися з Гамбії до Канарських островів. Невеликий човен із мігрантами провів у морі кілька тижнів, перш ніж його виявили на південь від іспанського архіпелагу.

Новини партнерів

Новини партнерів