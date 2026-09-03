Джакузи обернулось смертельной ловушкой: супруги погибли на курорте в Испании

Супруги погибли в джакузи в Испании — что произошло / © pixabay.com

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В курортном городе Кульера в Испании расследуют загадочную гибель супругов в джакузи. 51-летний Патрик Тобин и его 48-летняя жена Томасина могли оказаться в ловушке из-за работы системы циркуляции воды.

Об этом сообщило издание Mirror.

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Трагедия произошла в элитном жилом комплексе Cap Blanc, где семья арендовала трёхкомнатную виллу для отдыха. Патрик Тобин, гражданин Новой Зеландии, и его жена-ирландка Томасина Тобин жили в Лондоне.

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По данным СМИ, около 17:00 супругов обнаружили их двое детей-подростков, которые и подняли тревогу. Спасти мужчину и женщину не удалось.

Что могло произойти в джакузи

Предварительные результаты вскрытия указывают на необычный несчастный случай, связанный с системой всасывания гидромассажной ванны. Следователи предполагают так называемое «засасывающее защемление» — ситуацию, когда мощный поток у слива может затянуть волосы, украшения, конечность или прижать тело человека.

Полиция, по информации валенсийского издания Levante-EMV, не считает непосредственной причиной смерти обычное утопление. Сообщается, что у супругов произошел сердечно-легочный инцидент на фоне острого стресса.

На телах Патрика и Томасины также обнаружили следы и царапины. По данным издания, у женщины они были более выраженными. Полные результаты вскрытия в Испани обнародывать не планируют.

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Такие случаи случаются крайне редко

Единой мировой статистики смертей в результате подобных инцидентов не существует. В то же время данные Комиссии по безопасности потребительских товаров США свидетельствуют о том, что такие случаи являются редкими.

В отчете за 2018 год упоминалось об 11 пострадавших в результате всасывания в бассейнах, джакузи и спа-центрах в период с 2013 по 2017 год. Семь случаев произошли в спа-центрах, двое человек погибли.

Напомним, ранее мы сообщали, что более 80 человек, среди которых был младенец, погибли при попытке добраться из Гамбии до Канарских островов. Небольшая лодка с мигрантами пробыла в море несколько недель, прежде чем её обнаружили к югу от испанского архипелага.

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