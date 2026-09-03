Виктор Розовый жестко раскритиковал Потапа после скандального заявления о патриотизме и русском языке

Виктор Розовый и Потап

Реклама

Украинский юморист и ветеран Виктор Розовый, получивший тяжелое ранение на фронте, подверг Потапа саркастическому разбору после очередного языкового скандала с участием артиста.

Звезда «Лиги смеха» снял ролик, в котором перевоплотился в рэпера и вспомнил его самые резонансные высказывания о патриотизме и поддержке Украины. Розовый намеренно преувеличил образ Потапа. Для большего эффекта юморист использовал музыку самого артиста. В частности, на фоне видео звучит его трек «Украинцы в Украине, украинцы за рубежом». В комментариях пользователи сразу подхватили шутку и поблагодарили Розового за точную пародию.

Реклама

«Я украинец. С первого дня войны я перешел на украинский язык. Я сделал это не ради лайков и не ради подписок. Кстати, поставьте лайк и подпишитесь, раз уж на то пошло. Я патриот. У меня даже эмодзи с флагом Украины стоит на первом месте», — говорит Розовый в ролике, намеренно имитируя манеру Потапа.

Реклама

Виктор Розовый / © instagram.com/viktor_rozovyi

Впрочем, на этом юморист не остановился. Он также высмеял рассказы рэпера о том, как тот якобы всеми доступными способами приближает победу Украины, находясь за границей. В пародии Розовый довел эту логику до абсурда: мол, Потап даже во время игры в Counter-Strike не забывает напоминать миру о войне.

«Россия — это плохо! Россия напала на Украину!» — именно так, по замыслу юмориста, рэпер якобы представляет Украину на международной арене.

Виктор Розовый / © instagram.com/viktor_rozovyi

Кроме того, Розовый пошутил над жизнью Потапа за границей. Он представил ситуацию, в которой артист заходит в испанский ресторан и демонстративно просит приготовить украинское блюдо.

«Я вот захожу в ресторан в Испании и говорю: „Дайте мне борщ“. И хотя борща почти нигде нет, но я всё равно спрашиваю», — иронично заявил юморист.

Реклама

Пародия быстро привлекла внимание пользователей социальных сетей. Некоторые комментаторы признались, что настолько привыкли к манере Потапа, что сначала даже не поняли, где настоящий артист, а где его пародирует Розовый. На это юморист ответил кратко: «Ворую, как художник».

Виктор Розовый / © instagram.com/viktor_rozovyi

Поводом для новой шутки стал очередной языковой скандал вокруг Потапа и Насти Каменских, разразившийся в конце августа. Пара публично отреагировала на упреки в связи с общением на русском языке, назвав это проявлением свободы.

Отметим, что Виктор Розовый после начала полномасштабного вторжения вступил в Силы обороны Украины. В 2024 году юморист получил тяжелое осколочное ранение головы на фронте и прошел длительное лечение и реабилитацию. Несмотря на последствия травмы, он продолжает появляться в соцсетях и не отказывается от юмора даже на острые общественные темы.

Напомним, недавно Виктор Розовый признался, чувствует ли он вину перед бывшей женой после громкого скандала и о чём сожалеет.

Реклама

Новости партнеров

Новости партнеров