Виктор Розовый признался, чувствует ли вину перед экс-женой после громкого скандала и о чем жалеет

Виктор Розовый и его бывшая жена / © скриншот с видео

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Украинский комик Виктор Розовый честно признался, чувствует ли вину перед бывшей женой Ольгой Мерзликиной и о чем жалеет.

Пара развелась весной прошлого года. Однако разрыв супругов оказался довольно скандальным. В частности, Виктор Розовый дал интервью Рамине Эсхакзай, где выдал интимные подробности из их личной жизни, и эти откровенности шокировали пользователей. Сам юморист на YouTube-канале ISLND TV уверяет, что согласился на разговор совсем по другой причине. По словам комика, он просто хотел рассказать то, чем его шантажировала бывшая жена, а также с помощью публичного диалога узнать, куда делись два миллиона гривен, которые ему присылали на реабилитацию.

«В интервью Рамине я рассказал все то, чем меня шантажировали. В конце я требовал выписки из банков, но для людей были более интересны интимные подробности, то этот момент был утерян. Я до сих пор не знаю, куда делись около двух миллионов гривен», — говорит Розовый.

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Виктор Розовый / © скриншот с видео

Комик также добавляет, что ему не за что чувствовать вину перед бывшей женой. Более того, юморист уверяет, что, в отличие от Ольги, был честным и говорил все, как есть.

«За что (чувство вины — прим. ред.) Я рассказывал в интервью, что я не любил, а она рассказывала, что любила. Но я на самом деле считаю, что никто никого не любил, это был просто комфорт. Я по-честному сказал, она — далеко не по-честному отвечала», — добавил юморист.

Однако все же есть то, из-за чего Виктор Розовый жалеет. Шоумен считает, что не стоило выносить этот скандал в публичное пространство. Мол, все нужно было уладить друг с другом по-тихому.

«Я жалею не потому, что дал интервью Рамине, а в том, что я просто не решил как-то тихо это все. Я признаю, что я плохо донес до аудитории то, что я хотел донести на самом деле», — подытожил шоумен.

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Напомним, ранее Виктор Розовый признался, что перенесет операцию за границей. Также шоумен, который был тяжело ранен на войне и сейчас пользуется креслом колесным, ответил, будет ли снова ходить.

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