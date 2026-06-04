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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Шоу-бизнес
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77
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Эми Адамс в платье с интересными драпированными рукавами позировала на красной дорожке

Актриса посетила мероприятие в Лос-Анджелесе с семьей.

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Фото автора: Юлия Каранковская Юлия Каранковская
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Эми Адамс

Эми Адамс / © Associated Press

Эми Адамс появилась на премьере своего нового сериала «Мыс страха», а поддержать ее пришла семья. На красной дорожке вместе с Эми появились ее муж Даррен Ле Галло и их 15-летняя дочь Авиана.

Адамс надела драпированное белое платье с длинными рукавами и высокой горловиной, которое дополнял черный пояс. Также в образе были черные туфли на каблуках, а ее длинные волнистые рыжие волосы были собраны сбоку.

Эми Адамс / © Associated Press

Эми Адамс / © Associated Press

Ее дочь актрисы оделась в бледно-голубое бандажное мини-платье. Такой фасон наряда был очень популярным в нулевых годах и особенно их часто носили голливудские актрисы и светские львицы как Ким Кардашян.

Эми Адамс с дочерью и мужем / © Associated Press

Эми Адамс с дочерью и мужем / © Associated Press

Но это не впервые, когда дочь сопровождает маму. Авиана ранее присоединилась к своей маме для еще одного выхода на красную дорожку в марте на Неделе моды в Париже.

Напомним, что Адамс и ее муж познакомились в 2001 году на занятиях по актерскому мастерству, а обручились в 2008 году.

2010 году у них родилась Авиана, а поженилась пара в 2015 году.

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Дата публикации
Количество просмотров
77
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