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- Шоу-бизнес
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Эми Адамс в платье с интересными драпированными рукавами позировала на красной дорожке
Актриса посетила мероприятие в Лос-Анджелесе с семьей.
Эми Адамс появилась на премьере своего нового сериала «Мыс страха», а поддержать ее пришла семья. На красной дорожке вместе с Эми появились ее муж Даррен Ле Галло и их 15-летняя дочь Авиана.
Адамс надела драпированное белое платье с длинными рукавами и высокой горловиной, которое дополнял черный пояс. Также в образе были черные туфли на каблуках, а ее длинные волнистые рыжие волосы были собраны сбоку.
Ее дочь актрисы оделась в бледно-голубое бандажное мини-платье. Такой фасон наряда был очень популярным в нулевых годах и особенно их часто носили голливудские актрисы и светские львицы как Ким Кардашян.
Но это не впервые, когда дочь сопровождает маму. Авиана ранее присоединилась к своей маме для еще одного выхода на красную дорожку в марте на Неделе моды в Париже.
Напомним, что Адамс и ее муж познакомились в 2001 году на занятиях по актерскому мастерству, а обручились в 2008 году.
2010 году у них родилась Авиана, а поженилась пара в 2015 году.