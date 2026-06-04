Джессика Альба сходила на выпускной старшей дочери и показала фото

Джессика Альба со старшей дочерью Онор

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45-летняя актриса Джессика Альба, широко известная всем по фильмам «Фантастическая четверка» и «Город грехов», опубликовала в своем Instagram серию фото с выпускного своей старшей дочери — 17-летней Онор.

Джессика Альба со старшей дочерью Онор

На такое важное в жизни дочери событие актриса пришла в лаконичном образе: молочных топе и жакете и джинсах. А девочка была в платье, мантии и с ожерельем из цветов на шее.

Дочь Джессики Альбы

«Моя дочь вчера закончила школу, и мое сердце переполняется гордостью. Моей Онорсите: кажется, будто вчера я держала тебя на руках, а в мгновение ока ты стоишь здесь, готовая к новой главе своей жизни. Когда я закрываю глаза, я все еще вижу ту маленькую девочку, которая хотела еще одну песенку на ночь, еще одну сказку и бесконечные объятия. И вот ты заканчиваешь школу.

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Онор, больше всего я всегда восхищалась тобой тем, что ты никогда не боялась быть собой. Ты никогда не следовала за толпой, никогда не соглашалась на то, кем тебя хотели видеть другие, и никогда не переставала стремиться к тому, что казалось тебе истинным. Ты идешь по миру с убежденностью, любопытством, добротой и смелостью, которая вдохновляет всех вокруг.

Наблюдать за тем, как ты становишься той молодой женщиной, которой ты являешься сегодня, — одна из величайших привилегий в моей жизни. Сказать, что я горжусь тобой, — это ничего не сказать.

Время быстротечно. Время священно. И каждый миг, проведенный в роли твоей мамы, был одним из величайших подарков в моей жизни.

Поздравляю, малышка. Я люблю тебя вечно и всегда», — написала Джессика под снимками.

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Поддержать старшую сестру на выпускном пришли ее младшие брат и сестра — 8-летний Хейс и 15-летняя Хевен.

Джессика Альба со своими детьми

После выпускного Альба организовала для Онор небольшую вечеринку, куда пришли ее друзья и близкие люди.

Джессика Альба со своими детьми

Джессика Альба с сыном

Джессика Альба со старшей дочерью Онор

Ранее, напомним, Джессика Альба в бикини отдохнула на яхте с бойфрендом и подругами.

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