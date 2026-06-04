Королева Камилла в нежно-розовом пальто и шляпе приехала на парад

Королева Камилла / © Associated Press

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Сегодня Ее Величество наблюдала за парадом ветеранов Челси во время Дня основания организации ветеранов Челси в Королевском госпитале в Лондоне.

Камилла вышла в свет в нежно-розовом платье-пальто и широкополой шляпе с декором, у нее в руках был разноцветный клатч, а обута она была в бежевые туфли на невысоких каблуках.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

Камилла прикрепила к пальто крупную брошь и зеленый лист, у нее в ушах были серьги-висюльки из жемчуга, а на запястье любимый браслет от французского бренда Van Cleef & Arpels.

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Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

А на днях Камилла и ее супруг король Чарльз посетили прием в Сент-Джеймсском дворце, который был посвящен 125-летию благотворительной организации по борьбе с раком Cancer Research UK. Там Ее Величество появилась в небесно-голубом платье.

Королева Камилла / © Associated Press

Королева Камилла / © Associated Press

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