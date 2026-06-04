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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Рецепты
Количество просмотров
114
Время на прочтение
1 мин

Хлебная пицца — рецепт быстрого завтрака

Ароматный, сытный и домашний вариант пиццы из хлеба, яиц, грибов и сыра может легко превратиться в любимый утренний ритуал.

Автор публикации
Фото автора: Станислава Бондаренко Станислава Бондаренко
Время приготовления
20 минут
Пищевая ценность на 100 г
165 ккал
Комментарии
Хлебная пицца tiktok.com/@katarinacooks

Хлебная пицца tiktok.com/@katarinacooks

На странице katarina_cooks появился рецепт, который уже успел привлечь внимание любителей быстрой домашней кухни. Его главная идея — простые ингредиенты и минимум времени у плиты.

Ингредиенты

лук
1 шт.
шампиньоны
150 г
растительное масло
30 г
специи
1 ч. л
яйца
4 шт.
соль
молоко
100 г
хлеб
3-4 кусочка
сливочное масло
10 г
сыр
100 г
зелень
Хлебная пицца tiktok.com/@katarinacooks

Хлебная пицца tiktok.com/@katarinacooks

Приготовление

  1. Сначала на сковороде обжаривают лук и шампиньоны на растительном масле вместе со специями и небольшим количеством сливочного масла. Грибы должны стать мягкими и ароматными, а лук — слегка золотистым.

  2. В это время в миске взбивают яйца с солью и молоком.

  3. К яичной смеси добавляют кусочки хлеба, чтобы он хорошо пропитался жидкостью.

  4. Полученную массу выливают на сковородку.

  5. Блюдо накрывают крышкой и готовят до момента, когда все схватится.

  6. После хлеб осторожно переворачивают, чтобы равномерно обжарить другую сторону.

  7. Далее сверху выкладывают обжаренные грибы с луком и щедро посыпают сыром.

  8. Сковородку снова накрывают крышкой, пока сыр полностью не расплавится.

Перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью.

Этот рецепт — пример того, как из самых простых продуктов можно создать полноценный, ароматный и визуально аппетитный завтрак. Он не требует сложных навыков, но дает ощущение домашнего уюта и гастрономического удовольствия уже с первого кусочка.

Комментарии
Сортировать:
Дата публикации
Количество просмотров
114
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