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Хлебная пицца — рецепт быстрого завтрака
Ароматный, сытный и домашний вариант пиццы из хлеба, яиц, грибов и сыра может легко превратиться в любимый утренний ритуал.
На странице katarina_cooks появился рецепт, который уже успел привлечь внимание любителей быстрой домашней кухни. Его главная идея — простые ингредиенты и минимум времени у плиты.
Ингредиенты
- лук
- 1 шт.
- шампиньоны
- 150 г
- растительное масло
- 30 г
- специи
- 1 ч. л
- яйца
- 4 шт.
- соль
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- молоко
- 100 г
- хлеб
- 3-4 кусочка
- сливочное масло
- 10 г
- сыр
- 100 г
- зелень
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Приготовление
Сначала на сковороде обжаривают лук и шампиньоны на растительном масле вместе со специями и небольшим количеством сливочного масла. Грибы должны стать мягкими и ароматными, а лук — слегка золотистым.
В это время в миске взбивают яйца с солью и молоком.
К яичной смеси добавляют кусочки хлеба, чтобы он хорошо пропитался жидкостью.
Полученную массу выливают на сковородку.
Блюдо накрывают крышкой и готовят до момента, когда все схватится.
После хлеб осторожно переворачивают, чтобы равномерно обжарить другую сторону.
Далее сверху выкладывают обжаренные грибы с луком и щедро посыпают сыром.
Сковородку снова накрывают крышкой, пока сыр полностью не расплавится.
Перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью.
Этот рецепт — пример того, как из самых простых продуктов можно создать полноценный, ароматный и визуально аппетитный завтрак. Он не требует сложных навыков, но дает ощущение домашнего уюта и гастрономического удовольствия уже с первого кусочка.