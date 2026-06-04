Хлебная пицца tiktok.com/@katarinacooks

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На странице katarina_cooks появился рецепт, который уже успел привлечь внимание любителей быстрой домашней кухни. Его главная идея — простые ингредиенты и минимум времени у плиты.

Ингредиенты лук 1 шт. шампиньоны 150 г растительное масло 30 г специи 1 ч. л яйца 4 шт. соль молоко 100 г хлеб 3-4 кусочка сливочное масло 10 г сыр 100 г зелень

Хлебная пицца tiktok.com/@katarinacooks

Приготовление

Сначала на сковороде обжаривают лук и шампиньоны на растительном масле вместе со специями и небольшим количеством сливочного масла. Грибы должны стать мягкими и ароматными, а лук — слегка золотистым. В это время в миске взбивают яйца с солью и молоком. К яичной смеси добавляют кусочки хлеба, чтобы он хорошо пропитался жидкостью. Полученную массу выливают на сковородку. Блюдо накрывают крышкой и готовят до момента, когда все схватится. После хлеб осторожно переворачивают, чтобы равномерно обжарить другую сторону. Далее сверху выкладывают обжаренные грибы с луком и щедро посыпают сыром. Сковородку снова накрывают крышкой, пока сыр полностью не расплавится.

Перед подачей блюдо можно посыпать свежей зеленью.

Этот рецепт — пример того, как из самых простых продуктов можно создать полноценный, ароматный и визуально аппетитный завтрак. Он не требует сложных навыков, но дает ощущение домашнего уюта и гастрономического удовольствия уже с первого кусочка.

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