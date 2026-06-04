Как остановить приливы: 7 охлаждающих хитростей, которые быстро действуют и одобрены врачами

Женщина среднего возраста / © Credits

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Приливы являются одним из самых распространенных и самых разрушительных симптомов перименопаузы и менопаузы, но существует множество простых, проверенных способов быстро остыть.

Woman`s World собрал все, что вам нужно знать о том, как быстро остановить приливы, а также умные стратегии, чтобы предотвратить их повторное появление.

Что такое приток

Приливы являются частью группы симптомов, которые врачи называют вазомоторными симптомами, или ВМС. Они ощущаются как внезапный, интенсивный жар, который обычно начинается в центре, например, в центре туловища или груди женщины, и поднимается вверх по шее, лицу и голове, объясняет акушер-гинеколог Дженнифер Эштон, доктор медицинских наук. Приливы могут быть связаны с проливным потом, покраснением, гиперемией (или без нее), но они также могут быть связаны с ознобом.

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Они поражают до 80 процентов женщин среднего возраста. Распространенные симптомы приливов включают:

внезапный прилив жара

потливость

сердцебиение

озноб после приливов после приливов

ночную потливость, которая нарушает сон (когда она возникает ночью)

Что вызывает приливы

Колебания уровня гормонов провоцируют приливы. В мозге есть участок, который действует как внутренний термостат, и если вы не производите достаточно эстрогена, этот термостат работает неправильно, говорит Лорен Штрайхер, доктор медицинских наук, клинический профессор акушерства и гинекологии. По сути, термостат вашего тела сломан, и оно думает, что должно нагреться, хотя этого не происходит, поскольку уровень эстрогена падает.

Как быстро остановить приливы

Когда наступает волна жары, вам нужно облегчение немедленно. Эти рекомендованные врачами хитрости действуют за считанные минуты, чтобы остановить этот надоедливый симптом менопаузы:

Промойте запястья холодной водой. Точки пульса там содержат кровеносные сосуды близко к коже, поэтому прохладная вода приносит почти мгновенное облегчение. Вы также можете приложить лед или холодный компресс к запястьям, вискам, задней части шеи или за колени, чтобы быстро остановить приливы.

Рассасывайте мятную конфету. Исследования показывают, что ментол обманывает вашу нервную систему, заставляя вас охлаждаться изнутри. Хотя сама по себе мята не холодная, она содержит белок, который запускает сигналы в мозгу, чтобы отправить сообщение о холоде».

Возьмите вентилятор. Небольшой складной вентилятор или распылитель воды, который вы кладете в сумку, — это быстрое лечение приливов. Сухой, движущийся воздух почти мгновенно испаряет пот.

Пейте холодную воду. Холодная вода может немного снизить температуру тела, что может помочь, если у вас сейчас прилив.

Охладите шею. Исследование показало, что охлаждение шеи извлекает в два с половиной раза больше тепла, чем охлаждение лица. Охлаждающий шарф, наполненный водопоглощающими бусинами, может быстро остановить приливы и поддерживать комфорт в течение нескольких часов.

Попробуйте дыхание в ритме. Медленное, равномерное дыхание быстро успокаивает нервную систему. Стремитесь к шести вдохам в минуту. Исследователи обнаружили, что практика этого в течение 15 минут дважды в день привела к снижению приливов на 52 процента.

Понюхайте лаванду. Исследование, опубликованное в «Дополнительной терапии в клинической практике», показывает, что эфирное масло лаванды, нанесенное на запястье или вдыхаемое, может успокоить симптомы и нервную систему. Держите в сумке масло лаванды, чтобы быстро остановить приливы.

Умные стратегии предотвращения приливов

Чтобы уменьшить частоту этих надоедливых эпизодов, попробуйте эти подходы, подтвержденные исследованиями, для борьбы с приливами:

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Ешьте больше эдамаме. Исследования в области менопаузы показали, что женщины, придерживающиеся растительной диеты, включающей употребление полстакана соевых бобов ежедневно в течение трех месяцев наблюдало снижение частоты приливов на 79 процентов. Соя богата фитоэстрогенами, растительными соединениями, имитирующими эстроген.

Заваривайте чай из шалфея. В восьминедельном швейцарском исследовании женщины, которые ежедневно принимали свежий экстракт шалфея, наблюдали уменьшение приливов на 79 процентов, а самые сильные приливы полностью исчезали.

Попробуйте магний. Исследователи обнаружили, что 400 мг оксида магния ежедневно уменьшили приливы на 41 процент за четыре недели. Для женщин, переживающих менопаузу, магний играет важную роль в смягчении вазомоторных симптомов, таких как приливы и ночная потливость.

Рассмотрите клопогон черный. Исследование показало, что добавки с этой цветущей травой уменьшают приливы на целых 71%.

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Практикуйте осознанность. Согласно исследованию, женщины, которые в течение восьми недель практиковали снижение стресса с помощью осознанности, уменьшили вазомоторные симптомы на целых 67 процентов.

Когда обратиться к врачу

Если приливы мешают вашему сну, работе или качеству жизни, обратитесь к врачу. Заместительная гормональная терапия (теперь она называется менопаузальной гормональной терапией или ЗГТ) остается самым эффективным методом лечения.

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