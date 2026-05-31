Она не такая простая, как кажется: биограф королевы Камиллы рассказал о ее стальном характере

Королева Камилла / © Getty Images

Реклама

Кристофер Уилсон, автор книги «Более сильная любовь – Чарльз и Камилла», утверждает, что у королевы есть скрытая стальная воля и, по сути, безжалостный характер.

Такие разговоры о стальном характере королевы возникли после того, как Ее Величество и принц Уэльский Уильям ополчились против семьи Йоркских, причем жена короля и его старший сын, как говорят, сыграли важную роль в том, чтобы подтолкнуть Чарльза к действиям по наказанию экс-принца Эндрю после скандала с Эпштейном.

Королева Камилла и король Чарльз / © Getty Images

«Она так же убедительна, как и королева-мать Елизавета, когда дело доходит до того, чтобы изобразить милую улыбку и сказать именно то, что нужно, чтобы расположить к себе людей», — сказал Уилсон. «Но – опять же, как и у королевы-матери – в Камилле есть безжалостная черта характера, которую она старательно скрывает от посторонних глаз», цитирует его слова Daily Mail.

Реклама

«Ее задача, как она сама считает, — поддерживать и защищать своего мужа. Ее предшественница на посту королевы-консорта, Елизавета, делала то же самое в годы войны и после нее со своим мужем, королем Георгом VI».

Король Георг VI и королева Елизавета / © Associated Press

«Монархия – это вопрос выживания, и Камилла это понимает. Она читала исторические книги и знает, как в 1936 году династия Виндзоров была повержена отречением короля Эдуарда VIII, и как Елизавета вселила в своего неохотно согласившегося возглавить престол мужа Георга VI энергию, превратив его в успешного монарха военного времени, который великолепно взаимодействовал с премьер-министром Уинстоном Черчиллем. Королю Георгу нужна была ее непоколебимая смелость, так же как королю Чарльзу нужна была Камилла», - говорит эксперт.

Если у Чарльза и есть слабость, то это его чрезмерная доброта и снисходительность, когда что-то идет не так – точно так же, как и у его матери», – сказал мне бывший придворный. «Ему повезло, что рядом есть Камилла, которая может поддержать его в трудную минуту».

Королева Камилла и король Чарльз / © Associated Press

Очевидно, что королю Чарльзу очень повезло с женой, хотя брак с ней для монарха стал вторым и много лет именно Камиллу считали виновной в том, что союз Чарльза и его первой жены принцессы Уэльской Дианы распался.

Реклама

Новости партнеров