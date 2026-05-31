ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
166
Час на прочитання
2 хв

Вона не така проста, як здається: біограф королеви Камілли розповів про її сталевий характер

Королеву Каміллу часто сприймають, як вірну дружину короля Чарльза, його головну опору і підтримку, яка не грає самостійної ролі, але, за словами біографа Камілли, це не відповідає дійсності.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Коментарі
Королева Камілла

Королева Камілла / © Getty Images

Крістофер Вілсон, автор книжки «Сильніше кохання – Чарльз і Камілла», стверджує, що у королеви є прихована сталева воля і, по суті, безжальний характер.

Такі розмови про сталевий характер королеви виникли після того, як Її Величність і принц Уельський Вільям ополчилися проти родини Йоркських, причому дружина короля та його старший син, як кажуть, відіграли важливу роль у тому, щоб підштовхнути Чарльза до дій покарання експринца Ендрю після скандалу з Епштейном.

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

Королева Камілла та король Чарльз / © Getty Images

"Вона така ж переконлива, як і королева-мати Єлизавета, коли справа доходить до того, щоб зобразити милу усмішку і сказати саме те, що потрібно, щоб привернути до себе увагу людей", - сказав Вілсон. «Але – знову ж таки, як і у королеви-матері – у Камілли є безжальна риса характеру, яку вона старанно приховує від сторонніх очей», цитує його слова Daily Mail.

«Її завдання, як вона сама вважає, — підтримувати та захищати свого чоловіка. Її попередниця на посаді королеви-консорту, Єлизавета, робила те саме в роки війни і після неї зі своїм чоловіком, королем Георгом VI».

Король Георг VI та королева Єлизавета / © Associated Press

Король Георг VI та королева Єлизавета / © Associated Press

“Монархія – це питання виживання, і Камілла це розуміє. Вона читала історичні книжки і знає, як, колись 1936 року династія Віндзорів була приречена зреченням короля Едуарда VIII, Єлизавета вселила в свого чоловіка, що неохоче погодився зайняти престол енергію, перетворивши його на успішного монарха воєнного часу, який чудово взаємодіяв з прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем. Королю Георгу потрібна була її непохитна сміливість, так само як королю Чарльзу потрібна була Камілла», - каже експерт.

Якщо у Чарльза і є слабкість, то це його надмірна доброта і поблажливість, коли щось іде не так – так само, як і в його матері», – сказав мені колишній придворний. «Йому пощастило, що поряд є Камілла, яка може підтримати його у скрутну хвилину».

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Королева Камілла та король Чарльз / © Associated Press

Очевидно, що королю Чарльзу дуже пощастило з дружиною, хоча шлюб із нею для монарха став другим і багато років саме Каміллу вважали винною в тому, що союз Чарльза та його першої дружини принцеси Уельської Діани розпався.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
166
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie