Вона не така проста, як здається: біограф королеви Камілли розповів про її сталевий характер

Крістофер Вілсон, автор книжки «Сильніше кохання – Чарльз і Камілла», стверджує, що у королеви є прихована сталева воля і, по суті, безжальний характер.

Такі розмови про сталевий характер королеви виникли після того, як Її Величність і принц Уельський Вільям ополчилися проти родини Йоркських, причому дружина короля та його старший син, як кажуть, відіграли важливу роль у тому, щоб підштовхнути Чарльза до дій покарання експринца Ендрю після скандалу з Епштейном.

"Вона така ж переконлива, як і королева-мати Єлизавета, коли справа доходить до того, щоб зобразити милу усмішку і сказати саме те, що потрібно, щоб привернути до себе увагу людей", - сказав Вілсон. «Але – знову ж таки, як і у королеви-матері – у Камілли є безжальна риса характеру, яку вона старанно приховує від сторонніх очей», цитує його слова Daily Mail.

«Її завдання, як вона сама вважає, — підтримувати та захищати свого чоловіка. Її попередниця на посаді королеви-консорту, Єлизавета, робила те саме в роки війни і після неї зі своїм чоловіком, королем Георгом VI».

Король Георг VI та королева Єлизавета / © Associated Press

“Монархія – це питання виживання, і Камілла це розуміє. Вона читала історичні книжки і знає, як, колись 1936 року династія Віндзорів була приречена зреченням короля Едуарда VIII, Єлизавета вселила в свого чоловіка, що неохоче погодився зайняти престол енергію, перетворивши його на успішного монарха воєнного часу, який чудово взаємодіяв з прем'єр-міністром Вінстоном Черчиллем. Королю Георгу потрібна була її непохитна сміливість, так само як королю Чарльзу потрібна була Камілла», - каже експерт.

Якщо у Чарльза і є слабкість, то це його надмірна доброта і поблажливість, коли щось іде не так – так само, як і в його матері», – сказав мені колишній придворний. «Йому пощастило, що поряд є Камілла, яка може підтримати його у скрутну хвилину».

Очевидно, що королю Чарльзу дуже пощастило з дружиною, хоча шлюб із нею для монарха став другим і багато років саме Каміллу вважали винною в тому, що союз Чарльза та його першої дружини принцеси Уельської Діани розпався.

