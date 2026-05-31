Збірна України оголосила заявку на товариський матч проти Польщі

Поєдинок відбудеться 31 травня і розпочнеться о 18:30 за київським часом.

Максим Приходько
Збірна України з футболу / © Associated Press

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера визначив заявку команди на товариський матч проти Польщі, який відбудеться сьогодні, 31 травня, на "Тарчинський Арена Вроцлав" у Вроцлаві.

Про це повідомляє Українська асоціація футболу (УАФ).

До заявки на поєдинок з поляками увійшли 23 з 26 викликаних до національної команди гравців. Поза заявкою опинилися воротар Андрій Лунін, захисник Ілля Забарний та півзахисник Руслан Малиновський.

Заявка збірної України на матч проти Польщі

Воротарі: Георгій Єрмаков, Анатолій Трубін, Руслан Нещерет

Захисники: Едуард Сарапій, Тарас Михавко, Олександр Романчук, Валерій Бондар, Віталій Миколенко, Микола Матвієнко

Півзахисники: Володимир Бражко, Андрій Ярмоленко, Микола Шапаренко, Єгор Назарина, Віктор Циганков, Георгій Судаков, Олег Очеретько, Данило Ігнатенко, Олександр Назаренко, Артем Бондаренко, Геннадій Синчук

Нападники: Роман Яремчук, Артем Довбик, Матвій Пономаренко

Поєдинок Польща — Україна розпочнеться о 18:30 за київським часом.

На нашому сайті доступна текстова онлайн-трансляція матчу Польща — Україна.

Поєдинок з поляками стане першим для Мальдери в ролі головного тренера збірної України. Після цієї гри "синьо-жовті" проведуть ще один спаринг — 7 червня з Данією.

Оскільки Україна і Польща не вийшли на ЧС-2026, то цей спаринг стане для них підготовкою до Ліги націй-2026/27, де суперниками "синьо-жовтих" у Лізі В стануть Угорщина, Грузія та Північна Ірландія. Перший матч команда Мальдери зіграє 25 вересня проти угорців.

