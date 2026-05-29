Відбулися зміни у складі збірної України на товариські матчі з Польщею та Данією

Головний тренер збірної України Андреа Мальдера зробив зміни в складі "синьо-жовтих" на товариські матчі з Польщею та Данією.

Про це повідомила Українська асоціація футболу (УАФ).

Центральний півзахисник Данило Ігнатенко, який представляє словацький "Слован", був довикликаний до національної команди.

Воротар донецького "Шахтаря" Дмитро Різник та вінгер житомирського "Полісся" Олексій Гуцуляк пропустять збір через травми, які дістали у своїх клубах.

Раніше повідомлялося, що травмованого півзахисника англійського "Брентфорда" Єгора Ярмолюка в збірній України замінить хавбек київського "Динамо" Володимир Бражко.

Також Мальдера довикликав до збірної України воротаря ізраїльського "Маккабі" Хайфа Георгія Єрмакова.

Матч Польща — Україна відбудеться у неділю, 31 травня, у Вроцлаві. Стартовий свисток пролунає о 18:30 за київським часом.

Поєдинок Данія — Україна відбудеться у неділю, 7 червня, в Оденсе. Гра розпочнеться о 19:30 за київським часом.

Нагадаємо, 18 травня Мальдера офіційно став новим головним тренером збірної України, замінивши на цій посаді Сергія Реброва.

Контракт 55-річного італійського фахівця зі збірною України розрахований на два роки з можливістю подовження.

Мальдера став першим іноземним головним тренером в історії збірної України.

На пресконференції після свого призначення Мальдера повідомив, що під час своєї роботи із "синьо-жовтими" житиме в Україні. Він вирішив разом з дружиною переїхати до Львова.

Також Мальдера назвав свій тренерський штаб у збірній України.

Нагадаємо, збірна України не змогла вийти на чемпіонат світу-2026, який від 11 червня до 19 липня відбудеться в США, Мексиці та Канаді. У півфіналі плейоф європейського відбору "синьо-жовті" програли Швеції (1:3).

Псля цього Ребров залишив посаду головного тренера "синьо-жовтих". Збірну України очолив Мальдера, який від 2016 до 2021 року був помічником тодішнього керманича національної команди Андрія Шевченка.

