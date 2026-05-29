У народі здавна вірили, що період перед Трійцею має особливу силу для землі, рослин та майбутнього врожаю. Саме тому господарі намагалися завершити найважливіші роботи на городі та в саду ще до великого свята. Наші пращури були переконані: якщо правильно підготувати землю та рослини до Трійці, овочі, ягоди й фрукти будуть рясно родити до самої осені. Особливу увагу приділяли догляду за грядками, підживленню рослин та очищенню ділянки від бур’янів. Люди вірили, що після Трійці земля набирає найбільшої сили, тому рослини швидше ростуть і краще плодоносять.

Що обов’язково треба зробити на городі до Трійці

За народними прикметами, до Трійці потрібно обов’язково прополоти город та розпушити землю біля рослин. Вважалося, що бур’яни, залишені на грядках перед святом, забирають силу у майбутнього врожаю.

Також господарі намагалися встигнути підживити овочі натуральними добривами — попелом, настоєм трав або перегноєм. Особливо це стосувалося огірків, помідорів, перцю та капусти. Люди вірили, що саме так рослини отримають достатньо сили для активного росту й плодоношення.

У садах до Трійці обов’язково оглядали дерева, прибирали сухі гілки та рясно поливали молоді саджанці. Наші предки казали: «Якщо земля до Трійці доглянута — восени комори будуть повні».

Які прикмети про врожай існували у народі

З Трійцею пов’язано чимало прикмет, які стосувалися погоди та майбутнього врожаю. Вважалося, що дощ на свято обіцяє дуже врожайне літо та багато грибів восени. Якщо ж перед Трійцею стояла тепла й сонячна погода, люди чекали великої кількості ягід та фруктів.

Також у народі вірили, що до свята не можна залишати город занедбаним або сваритися біля землі, адже це могло «відлякати» гарний урожай.

Багато господарів прикрашали оселю та подвір’я зеленими гілками, вважаючи їх символом достатку, родючості та добробуту. Навіть сьогодні чимало городників дотримуються цих старих традицій, бо вони допомагають залучити щедрий урожай і добру енергетику.

