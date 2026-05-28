Навіть старий унітаз сяятиме, наче щойно з магазину: посипте стінки цим копійчаним засобом і змийте

З часом навіть дорогий унітаз вкривається жовтим нальотом, іржею та вапняними відкладеннями. Звичайні мийні засоби часто не справляються зі старими забрудненнями, а агресивна хімія має різкий запах і може пошкоджувати поверхню сантехніки. Проте досвідчені господині давно користуються простим копійчаним засобом, який допомагає швидко повернути унітазу чистоту та блиск без дорогих гелів і порошків.

Чим відмити унітаз від вапна, іржі та жовтизни

Секретний засіб — лимонна кислота, яка чудово розчиняє вапняний наліт, жовті плями, іржу, старі мінеральні відкладення.

Для очищення достатньо рясно посипати стінки унітаза порошком лимонної кислоти та залишити приблизно на 20 хвилин. Після цього поверхню потрібно пройти йоржиком та змити водою. Лимонна кислота вступає у реакцію з мінеральними відкладеннями та поступово їх розчиняє.

На відміну від багатьох агресивних засобів, вона не має різкого запаху, не дряпає поверхню, безпечніша для сантехніки, коштує дуже дешево. Саме тому цей спосіб багато років залишається одним із найпопулярніших для господинь.

Для сильного нальоту є ще один трюк. Якщо забруднення дуже старі, фахівці радять перед чищенням максимально прибрати воду з унітаза. Після цього лимонну кислоту можна змішати з невеликою кількістю гарячої води до стану густої кашки та нанести на проблемні місця. Через годину наліт стане значно м’якшим і легко зійде після чищення.

Ще один бюджетний спосіб — сода. Її можна насипати на стінки унытазу, залишити на ніч, а зранку пройтися щіткою. Для кращого ефекту господині часто додають трохи оцту. Така суміш добре справляється з неприємним запахом та жовтизною.

Як довше зберегти унітаз чистим

Щоб наліт не накопичувався занадто швидко, експерти радять:

регулярно мити сантехніку;

не залишати іржаві патьоки;

використовувати пом’якшувачі води;

хоча б раз на тиждень проводити профілактичне очищення.

