Чому не можна віджимати пакетик у чашку після заварювання чаю: про це мало хто знає

Як правильно заварювати чай / © pexels.com

Реклама

Багато людей після заварювання чаю автоматично притискають пакетик ложкою до стінки чашки, намагаючись «витягнути» більше смаку та кольору. Однак така звичка може зіпсувати смак напою. Через віджимання чай стає гірким, втрачає аромат і навіть може подразнювати шлунок. Експерти пояснили, чому цього не варто робити та як правильно заварювати чай, щоб він був справді смачним.

Чому чай втрачає свій смак та аромат і стає гірким

Під час заварювання чайне листя поступово віддає у воду корисні речовини, ефірні олії й аромат. Але коли пакетик сильно стискають, у чашку потрапляє надлишок танінів — природних речовин, які відповідають за терпкість та гіркоту.

Саме через це чай набуває різкого смаку та неприємного післясмаку. Фахівці пояснюють, що якісний чай розкриває аромат поступово.

Реклама

Якщо ж пакетик віджимати, у воду потрапляють не лише ароматичні компоненти, а й зайві речовини, які забивають смак напою. У результаті чай стає різким та неприємним на смак.

До того ж, це може подразнювати шлунок. Надлишок танінів у дуже міцному чаї здатен подразнювати слизову оболонку шлунку. Особливо це стосується людей із гастритом, підвищеною кислотністю та чутливим травленням. Саме тому лікарі радять не робити чай надто концентрованим.

Як правильно заварювати чайний пакетик

Експерти радять:

не тримати пакетик у чашці занадто довго;

не віджимати його ложкою;

використовувати воду потрібної температури;

давати чаю настоятися 2–5 хвилин залежно від сорту.

Після заварювання пакетик краще просто акуратно дістати з чашки.

Реклама

Новини партнерів