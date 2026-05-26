Син Коляденка розкрив, як хвороба звела його з майбутньою дружиною: "Мама сказала — лишайся"

Пилип Коляденко

Син українського шоумена Дмитра Коляденка, музикант, співзасновник гурту Kadnay та творчої спілки Phil it Пилип Коляденко поділився подробицями знайомства зі своєю дружиною Нодірою Тураджановою.

Подружжя разом уже понад чотири роки, а їхня історія кохання, як виявилося, почалася за доволі несподіваних обставин. За словами Пилипа, вирішальну роль у зближенні зіграли пандемія та хвороба. Пара одночасно захворіла на COVID-19, через що вони почали проводити разом більше часу.

Ба більше, до спільного побуту музиканта підштовхнула його мама Олена. Саме вона порадила синові залишитися поруч із коханою та разом пережити непростий період.

«Рік зустрічалися (перед одруженням — прим. ред.). Ми дуже швидко почали жити разом, бо вона заразила мене ковідом. І мені мама сказала: „От і лишайся з нею. Сидіть разом і хворійте“. Тож ковід нас і об’єднав. Місяць пожили разом і зрозуміли, що комфортно», — поділився Пилип в інтерв’ю Аліні Доротюк.

Нодіра Тураджанова / © instagram.com/turadzhanova.n

Артист також не приховував, що Нодіра одразу стала для нього особливою людиною. За словами Коляденка, його підкорили не лише зовнішність коханої, а й її світогляд, щирість та підтримка. Пилип додав, що вже через рік побачень зрозумів, що готовий до серйозного кроку. Згодом пара влаштувала камерне весілля та офіційно стала подружжям.

«Підкорила своїм чистим поглядом на життя, світлом. Вона вміє передавати всю красу цього світу, нести через себе, зупиняти мене й казати, щоб я відчув. Підкорила своєю допомогою: психологічно, морально, людяно, своїм світлом і теплотою. Підкорила танцями. Нам з нею весело і сумно. Людина, з якою я поруч почуваюся собою. Тому ми й одружилися», — зворушив музикант.

