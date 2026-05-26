Відстрочка без походу до ТЦК: для частини українців спростили важливу процедуру

Мобілізація в Україні

В Україні розширили перелік військовозобов’язаних, які можуть оформити відстрочку від мобілізації через застосунок Резерв+ без особистого звернення до ТЦК. Тепер така можливість доступна, зокрема, для наукових працівників закладів вищої освіти та наукових установ.

Про це повідомили у Міністерстві оборони України.

Хто може отримати відстрочку онлайн

У Міноборони пояснили, що для оформлення відстрочки через Резерв+ дані людини мають бути актуальними в Єдиній державній електронній базі з питань освіти.

Зокрема, у ЄДЕБО має бути інформація про:

основне місце роботи;

зайнятість не менш ніж на 0,75 ставки;

право на відстрочку за посадою у сфері вищої освіти;

роботу на посаді, яка входить до переліку наукових.

Також установа, де працює заявник, має бути підтверджена в ЄДЕБО як така, що займається науковою діяльністю та пройшла державну атестацію.

Крім того, оформити відстрочку онлайн можуть працівники Президії НАН України, національних галузевих академій наук та їхніх апаратів.

Для кого послуга вже була доступна

Як і раніше, відстрочка через Резерв+ доступна для науково-педагогічних і педагогічних працівників закладів вищої, фахової передвищої та професійної освіти.

Також послугою можуть скористатися науковці, які залучені до освітнього процесу.

Як оформити відстрочку в Резерв+

Послуга працює автоматично. Для подання запиту потрібно:

авторизуватися у застосунку Резерв+; обрати категорію «Працівники вищої та профосвіти, науковці»; подати запит і дочекатися результату перевірки.

Система самостійно звірить інформацію з державними реєстрами. Якщо дані в ЄДЕБО актуальні та відповідають вимогам, відстрочку оформлять автоматично.

Що робити у разі відмови

Якщо система видала відмову або не змогла оформити відстрочку, у Міноборони радять не поспішати до ТЦК.

Спершу потрібно звернутися до роботодавця — кадрової служби або адміністрації закладу. Найчастіше причина відмови може бути в тому, що дані в ЄДЕБО застаріли або внесені некоректно.

Після оновлення інформації можна повторно подати запит у застосунку.

Мобілізація в Україні — останні новини

Раніше повідомлялося, що в Україні планують посилити правила бронювання військовозобов’язаних. За словами народної депутатки Ніни Южаніної, уряд хоче переглянути статус критично важливих підприємств і прибрати можливі лазівки в системі бронювання.

Йдеться, зокрема, про підвищення вимог до середньої зарплати на підприємстві та повторне підтвердження критичності компаній. Остаточне рішення щодо статусу підприємства ухвалюватиме профільний орган.

Також міністр економіки Олексій Соболев повідомляв, що оновлені правила бронювання можуть запрацювати орієнтовно в середині червня. Після цього бізнесу доведеться узгодити кількість заброньованих працівників відповідно до нових квот.

