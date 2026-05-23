ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
665
Час на прочитання
1 хв

"Або працювати, або воювати": для 2 мільйонів чоловіків, які не оновили дані, готують нове рішення

Олексій Соболев заявив, що держава шукає способи вивести з «тіні» близько двох мільйонів військовозобов’язаних, а також повідомив, що наразі в Україні офіційно заброньовано понад 1,3 мільйона працівників.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
Коментарі
Бронювання працівників

Бронювання працівників / © ТСН.ua

Близько 2 млн чоловіків, які не оновили військово-облікові дані, можуть залучити в економіку або на потреби Сил оборони.

Про це заявив міністр економіки, навколишнього середовища і сільського господарства України Олексій Соболев, передає Укрінформ.

За словами міністра, Міністерство економіки спільно з Міноборони працює над механізмами залучення цього ресурсу.

«Тому що під час воєнного стану, як сьогодні, людина має або працювати, або воювати. Тому ми шукаємо з ними варіанти, і які процедури спростити, і що зробити для того, щоб ввести людей або в економіку, або в Сили оборони», — пояснив міністр.

Також Соболев повідомив, що зараз в Україні понад 1,3 млн заброньованих працівників.

«Кількість заброньованих зараз становить більше ніж 1,3 мільйона. Упродовж останніх кількох років вона коливається від десь 1,1 мільйона до 1 млн 300 тисяч. У цих параметрах система бронювання вже працює кілька років і в цих параметрах вона буде працювати і далі», — зазначив він.

Мобілізація в Україні — останні новини

Раніше ми писали про те, що зміниться від 1 червняя, кого точно не мобілізують влітку, а кого можуть призвати насамперед та які нові правила виїзду за кордон діятимуть для чоловіків.

Соболев в ефірі телемарафону у слоті «1+1» заявив про те, що уряд України ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
665
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie