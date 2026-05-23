"Або працювати, або воювати": для 2 мільйонів чоловіків, які не оновили дані, готують нове рішення

Близько 2 млн чоловіків, які не оновили військово-облікові дані, можуть залучити в економіку або на потреби Сил оборони.

Про це заявив міністр економіки, навколишнього середовища і сільського господарства України Олексій Соболев, передає Укрінформ.

За словами міністра, Міністерство економіки спільно з Міноборони працює над механізмами залучення цього ресурсу.

«Тому що під час воєнного стану, як сьогодні, людина має або працювати, або воювати. Тому ми шукаємо з ними варіанти, і які процедури спростити, і що зробити для того, щоб ввести людей або в економіку, або в Сили оборони», — пояснив міністр.

Також Соболев повідомив, що зараз в Україні понад 1,3 млн заброньованих працівників.

«Кількість заброньованих зараз становить більше ніж 1,3 мільйона. Упродовж останніх кількох років вона коливається від десь 1,1 мільйона до 1 млн 300 тисяч. У цих параметрах система бронювання вже працює кілька років і в цих параметрах вона буде працювати і далі», — зазначив він.

Соболев в ефірі телемарафону у слоті «1+1» заявив про те, що уряд України ухвалив постанову, яка змінює критерії бронювання військовозобов’язаних для критично важливих підприємств.

