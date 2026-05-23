"Или работать, или воевать": для 2 миллионов мужчин, которые не обновили данные, готовят новое решение

Около 2 млн мужчин, не обновивших военно-учетные данные, могут привлечь в экономику или на нужды Сил обороны.

Об этом заявил министр экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Алексей Соболев, передает Укринформ.

По словам Министра, Министерство экономики совместно с Минобороны работает над механизмами привлечения этого ресурса.

«Потому что во время военного положения, как сегодня, человек должен либо работать, либо воевать. Поэтому мы ищем с ними варианты, и какие процедуры упростить и что сделать для того, чтобы ввести людей либо в экономику, либо в Силы обороны», — пояснил министр.

Также Соболев сообщил, что сейчас в Украине более 1,3 млн. забронированных работников.

«Количество забронированных сейчас составляет более 1,3 миллиона. За последние несколько лет она колеблется от примерно 1,1 миллиона до 1 млн 300 тысяч. В этих параметрах система бронирования уже работает несколько лет, и в этих параметрах она будет работать и дальше», — отметил он.

Соболев в эфире телемарафона в слоте «1+1» заявил о том, что правительство Украины приняло постановление, изменяющее критерии бронирования военнообязанных для критически важных предприятий.

