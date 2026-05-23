Как порно влияет на отношения, когда исчезает близость

Как порно влияет на отношения / © Credits

Реклама

Когда-то порнография была чем-то «запретным» и скрытым. Сегодня — это часть цифровой реальности, доступная за несколько секунд, без ограничений и почти без контроля. Но вместе с популярностью растет и количество вопросов, например, как порно влияет на психику, сексуальную жизнь и отношения, и действительно ли оно может усиливать одиночество, снижать удовольствие от секса и даже повышать риск развода Издание Psychology Today, предложило не морализаторский, а научный взгляд на эту тему.

Порнография давно перестала быть маргинальным явлением. Ее смотрят и мужчины, и женщины, хотя мужчины — чаще. А с развитием технологий контент становится все более реалистичным и захватывающим. А с распространением VR индустрии порно может еще сильнее влиять на психику и восприятие сексуальности.

Проблема не только в эротическом контенте как таковом. Большинство популярного порно до сих пор построено на объективации, агрессии и нереалистичных сценариях секса. Из-за этого оно может формировать искаженные ожидания относительно интимности.

Реклама

Особенно уязвимыми остаются подростки и молодые люди, которые получают доступ к порно раньше, чем к полноценному сексуальному образованию. В результате именно порнография часто становится их первым «учебником» о сексе, хотя на практике этот «курс» имеет мало общего с реальными отношениями, эмоциональной близостью или взаимным уважением.

Порно и сексуальное удовлетворение

Одно из исследований, в котором приняли участие 1500 молодых людей, показало, что чем чаще человек смотрит порно, тем ниже становится уровень сексуального удовлетворения.

Интересно, что негативный эффект проявлялся даже при относительно редком просмотре. В некоторых группах, например, среди людей в стабильных отношениях или религиозных представительств, удовлетворение начинало снижаться уже после нескольких просмотров в год, а в других, после нескольких просмотров в месяц.

И главное, исследователи не нашли ни одного случая, где порно было бы связано с более высоким уровнем сексуального удовлетворения.

Реклама

Популярное порно создает нереалистичные ожидания

Еще одно исследование проанализировало 50 самых популярных видео на Pornhub. Результаты оказались показательными. У 78% мужских персонажей демонстрировался оргазм, среди женщин — только у 18%. Более того, женский оргазм в видео чаще всего показывали через вагинальный или анальный секс, хотя в реальной жизни большинство женщин получают удовольствие совсем иначе, через дополнительную стимуляцию и эмоциональное взаимодействие.

Фактически порно создает очень упрощенный и часто нереалистичный сценарий секса. И если воспринимать его как инструкцию, это может приводить к разочарованию, давлению и непониманию потребностей партнера.

Одиночество и порно

Одна из самых интересных находок касается связи между порно и одиночеством. Исследователи обнаружили двустороннюю зависимость, ведь люди, которые чаще смотрят порно, чаще испытывают одиночество и наоборот, одиночество увеличивает вероятность регулярного просмотра порно.

Психологи объясняют это тем, что порно может временно давать ощущение облегчения, комфорта или эмоционального «отключения». Но в то же время оно способно ослаблять навыки реальной эмоциональной близости и затруднять формирование стабильных отношений.

Реклама

Иначе говоря, человек постепенно начинает заменять живой контакт цифровой стимуляцией, особенно если уже испытывает трудности с доверием, близостью или самооценкой.

Порно и риск развода

Самое громкое исследование наблюдало за жизнью более 2000 женатых людей в течение восьми лет. В результате ученые сделать вывод, что у тех, кто начал регулярно смотреть порно уже после брака, риск развода был примерно вдвое выше.

Особенно заметной эта связь оказалась среди молодых пар, среди 20-летних, которые начали смотреть порно после свадьбы, развелись около половины, среди 30-летних — 28%, а среди 40-летних — 12%.

Исследователи отмечают, это не означает, что порно автоматически разрушает брак. Но оно может быть индикатором эмоциональной дистанции, неудовлетворенности отношениями или проблем с близостью.

Реклама

Противоречивая тема

Здесь важно избегать крайностей, не каждый просмотр порно означает зависимость или кризис в отношениях. Некоторые пары интегрируют его в свою сексуальную жизнь без негативных последствий.

Но в то же время все больше исследований показывают, что современная порноиндустрия часто работает не на развитие близости, а наоборот, на стимуляцию быстрого вознаграждения, отдаления и эмоционального отключения.

Особенно в эпоху, когда люди и без того жалуются на одиночество, усталость от свиданий и трудности с построением глубоких связей.

Главный вопрос — не в самом факте просмотра, а в том, как это влияет на качество жизни, отношений и способность к близости. Если порно постепенно заменяет живое общение, ухудшает сексуальное удовлетворение, усиливает одиночество или становится способом бегства от эмоций, это уже повод задуматься. Надо помнить, что настоящая интимность строится не на идеальной картинке, а на доверии, открытости и способности быть рядом друг с другом не только физически, но и эмоционально.

Реклама

Новости партнеров