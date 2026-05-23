Что звезды нам пророчат: гороскоп на 25-31 мая 2026 года

Гороскоп на 25-31 мая 2026 года / © Associated Press

Реклама

Первые дни недели несут в себе сильную концентрацию энергии и желание взять ситуацию под контроль. Возрастает решительность, появляется способность действовать точнее и увереннее, чем раньше. Многие почувствуют, что пришло время принимать важные решения, завершать затянувшиеся вопросы и менять то, что давно перестало работать. Это хорошие дни для серьёзных шагов, укрепления позиций, работы над долгосрочными задачами и наведения порядка в делах, рассказывает астролог и автор YouTube-канала Марина Скади (Марина Соколова).

Одновременно усиливается и общий эмоциональный фон. Люди становятся более чувствительными к давлению, борьбе за влияние и напряжённым ситуациям. Старые конфликты могут снова напомнить о себе, а любые скрытые противоречия — выйти наружу быстрее обычного. Поэтому в течение недели важно избегать крайностей, резких решений и попыток действовать через давление.

К концу мая атмосфера меняется. В отношениях всё чаще поднимаются темы ответственности, дистанции, обязательств и реальных ожиданий друг от друга. Многие начинают смотреть на свои связи более серьёзно и задаваться вопросом, насколько отношения выдерживают проверку временем и обстоятельствами. В этот период особенно заметно, где есть настоящая поддержка, а где связь держалась только на эмоциях или привычке.

Реклама

Финансовая сфера также требует внимательности. Возникает необходимость более трезво оценивать расходы, обязательства и возможности. Некоторые планы могут потребовать пересмотра, а решения — большей осторожности и расчёта. Это не время для спонтанных рисков или необдуманных шагов.

31 мая нас ждёт второе полнолуние месяца — и именно оно становится самой напряжённой точкой недели. Полнолуние в Стрельце на оси катастроф (ось Альдебаран — Антарес) в соединении с Лилит усиливает эмоциональные реакции, стремление к крайностям и желание действовать под влиянием сильных убеждений или импульсов. В информационном поле возрастает количество резких заявлений, конфликтов мнений, преувеличений и ситуаций, которые быстро вызывают общественный отклик.

В такие дни люди особенно остро реагируют на происходящее вокруг, а любые события способны вызывать сильную эмоциональную волну. Возрастает склонность к поспешным выводам, переоценке своих сил и стремлению идти ва-банк. Именно поэтому конец недели требует осторожности, внимательности к своим решениям и умения не поддаваться общему напряжению.

При этом неделя даёт возможность многое понять и увидеть под другим углом. Всё, что долго оставалось неопределённым, постепенно выходит на поверхность. Разговоры становятся откровеннее, чувства — сильнее, а события помогают понять, в каком направлении дальше двигаться. Конец мая завершает один важный эмоциональный этап и одновременно подготавливает почву для новых решений и перемен июня.

Реклама

ОВЕН

Неделя заставляет вас действовать точнее и осторожнее, чем обычно. Ситуации, которые раньше хотелось решить одним рывком, теперь требуют выдержки и расчёта. В отношениях многое проясняется через поступки: становится видно, кто действительно рядом, а кто появляется только в удобные моменты. К концу недели эмоции накаляются, поэтому важно не втягиваться в конфликты и не реагировать слишком резко на чужие слова.

ТЕЛЕЦ

Для вас эта неделя связана с ощущением устойчивости, которую хочется сохранить несмотря на внешнюю турбулентность. Финансовые вопросы выходят на первый план: вы начинаете внимательнее относиться к расходам, покупкам и будущим планам. В личной жизни появляется желание тишины, тепла и предсказуемости. Чем меньше суеты вокруг, тем легче вам услышать собственные чувства и понять, чего вы действительно хотите дальше.

БЛИЗНЕЦЫ

События этой недели развиваются быстро, и вам приходится одновременно держать в голове несколько направлений сразу. Люди активно тянутся к вам за советом, общением или поддержкой, но важно не распыляться на всех одновременно. В конце мая некоторые разговоры способны резко изменить ваши планы или отношение к определённому человеку. Информация, которая приходит сейчас, ещё долго будет влиять на дальнейшие решения.

РАК

Неделя возвращает вас к темам дома, семьи и эмоциональной безопасности. Хочется меньше шума и больше времени рядом с теми, кто даёт чувство спокойствия. Некоторые Раки неожиданно вспомнят старые истории или снова выйдут на связь с людьми из прошлого. Конец недели делает чувства особенно сильными, поэтому важно не закрываться в себе и не уходить в молчание, если что-то беспокоит.

Реклама

ЛЕВ

Для вас конец мая похож на проверку силы характера. Обстоятельства требуют собранности и умения удерживать контроль даже там, где эмоции зашкаливают. В деловой сфере появляются задачи, которые требуют быстрого решения, а в отношениях — разговоры, откладывать которые уже невозможно. При этом неделя даёт шанс укрепить свои позиции и почувствовать, что вы способны справиться даже с очень сложной ситуацией.

ДЕВА

Неделя заставляет внимательнее относиться к деталям и словам окружающих. Некоторые события сначала могут показаться незначительными, но позже станет понятно, насколько они были важны. В работе возрастает нагрузка, зато появляется возможность навести порядок в вопросах, которые долго оставались подвешенными. В отношениях многое зависит от умения спокойно обсуждать даже неудобные темы.

ВЕСЫ

Конец мая приносит много общения, встреч и ситуаций, где придётся быстро реагировать на перемены. Люди вокруг становятся эмоциональнее, поэтому вам важно сохранять баланс и не втягиваться в чужие конфликты. В любви неделя показывает, какие отношения действительно развиваются, а какие держатся только на красивых словах. Некоторые Весы неожиданно изменят своё мнение о человеке, которому раньше полностью доверяли.

СКОРПИОН

Для вас эта неделя становится эмоционально насыщенной и очень глубокой. На поверхность выходят темы контроля, доверия и скрытых переживаний, которые долго оставались внутри. Некоторые ситуации могут потребовать жёстких решений, особенно если речь идёт о деньгах или отношениях. Но именно сейчас появляется возможность окончательно закрыть старый вопрос и освободить место для чего-то нового.

Реклама

СТРЕЛЕЦ

Конец мая проходит для вас особенно ярко и напряжённо. Возрастает желание выйти за рамки привычного, принять важное решение или резко поменять направление движения. Но вместе с этим усиливается склонность к поспешным выводам и эмоциональным реакциям. Неделя требует осторожности в словах, поездках и обещаниях — особенно ближе к полнолунию, когда любая ситуация может быстро выйти из-под контроля.

КОЗЕРОГ

Для вас неделя связана с ответственностью и необходимостью принимать практичные решения. Финансовые и рабочие вопросы требуют дисциплины, зато появляется возможность укрепить позиции там, где раньше всё было нестабильно. В отношениях хочется определённости и понятных действий вместо красивых обещаний. Конец мая показывает, кто действительно готов строить что-то серьёзное рядом с вами.

ВОДОЛЕЙ

События недели подталкивают вас к переменам, даже если вы сами ещё не до конца готовы к ним. Некоторые планы могут резко поменяться из-за новостей, разговоров или поведения других людей. При этом именно нестандартные решения сейчас оказываются самыми эффективными. В любви возрастает потребность в свободе и честном диалоге без давления и контроля.

РЫБЫ

Для вас конец мая наполнен сильными эмоциями, воспоминаниями и внутренними переживаниями. Музыка, слова, случайные встречи и атмосфера вокруг влияют на вас сильнее обычного. В отношениях хочется душевной близости и понимания без лишних объяснений. Но ближе к полнолунию важно не уходить в иллюзии и не идеализировать людей, которые пока не доказали свою надёжность.

Реклама

Новости партнеров