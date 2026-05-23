РФ ударила по объектам «Нафтогаза» в двух областях: бушуют пожары, там серьезные повреждения
Под ударом оказались объекты Нафтогаза в Харьковской и Полтавской областях, где зафиксированы значительные повреждения и пожары.
Российские войска более суток осуществляют массированные атаки по нефтегазовым объектам Группы Нафтогаз в Харьковской и Полтавской областях. В результате атак зафиксированы серьезные повреждения оборудования и масштабные пожары.
Об этом сообщила НАК «Нафтогаз Украины».
«Самое важное — персонал успели эвакуировать. На местах работают все соответствующие службы», — говорится в сообщении.
В Нафтогазе отмечают, что ситуация остается сложной. Из-за угрозы повторных обстрелов специалисты пока не могут полностью оценить последствия атак.
Российские атаки по Украине 23 мая — последние новости
Напомним, днем 23 мая российские войска атаковали FPV-дроном людей во время траурной процессии в Сумах. Удар произошел по проезжей части рядом с автобусом. В результате атаки один человек погиб.
Также российская армия нанесла ракетные удары по Балаклее Харьковской области. В результате атаки ранения получили три человека.
Одна из ракет попала в здание спортивного зала вблизи многоквартирных жилых домов. Второй удар пришелся на территорию центрального парка — ракета попала в землю.