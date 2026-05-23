Усик ответил жене на видеозвонок во время пресс-конференции: Сеть "разорвало" (видео)

Усик ответил на звонок жены во время пресс-конференции

Чемпион мира по версиям WBC, WBA и IBF в сверхтяжелом весе Александр Усик восхитил соцсети: он ответил на звонок жены во время пресс-конференции перед боем Усик — Верхувен. Перед журналистами и фотографами он ответил на звонок и показал жену собравшимся в зале.

Пользователи социальных сетей «взорвались» трогательными комментариями.

После милого случая украинцы в соцсетях начали комментировать, что такой поступок — достоен уважения.

Екатерина Усик позвонила мужу по FaceTime, и Александр ответил прямо во время официального мероприятия. Видео сразу разлетелось в социальных сетях, в частности, в TikTok.

Пара не смогла долго поговорить, ведь в зале было громко. Усик жестами показал, где находится и что у него все хорошо.

Дата публикации 16:31, 23.05.26

Пользователи очень оценили поступок Усика, поэтому случай сразу разлетелся на мемы и жизненные ситуации.

«Вот как выглядит мужчина, который тебя любит»

«Усик — моя римская империя. Такие отношения с женой — +вайб»

«У женщины, которая многое хочет, мужчина, который много может»

Где смотреть бой Усик — Верхувен

Поединок Усик — Верхувен будет показывать онлайн-телевидение Киевстар ТВ. Текстовая онлайн-трансляция боя будет доступна на нашем сайте.

На платформе покажут полный вечер бокса со всем файткардом.

Событие будет доступно пользователям, имеющим подписку Премиум HD, а также на тарифы с расширенным доступом к спортивному контенту и телеканалам.

Напомним, после официального объявления поединка между чемпионом мира в сверхтяжелом весе по версиям WBA, WBC и IBF Александром Усиком и «королем кикбоксинга» Рико Верхувеном, букмекеры назвали украинца абсолютным фаворитом.

Шансы на победу Усика оценивают коэффициентом 1,09 (наиболее вероятный результат — нокаут). На триумф нидерландца дают 8,00, а на ничью — 26,00. Досрочная победа Верхувена оценивается в 15:00, а его выигрыш по очкам — в 26:00.

Бой по правилам бокса состоится в субботу, 23 мая, в египетской Гизе у пирамид. Это будет добровольная защита титула WBC, который Верхувен заберет себе в случае победы.

Александр также будет защищать пояса WBA и IBF: в случае поражения они станут вакантными, поскольку нидерландец не входит в рейтинги этих организаций. Кроме того, победитель противостояния получит специальный пояс WBC «Король Нила».

