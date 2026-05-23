Киев и область готовят к круговой обороне из-за риска атаки со стороны Беларуси: что уже известно

Киевская область / © vk.com/garikharlamov_fanklub

Президент Владимир Зеленский заявил, что Россия рассматривает возможность новых атак по направлению Беларуси и Брянской области РФ на север Украины, в частности, на Черниговское и Киевское направления. В связи с этим в Киевской области начата подготовка населенных пунктов к обороне, в частности, к круговой обороне.

Об этом сообщил глава Вышгородской районной военной администрации Алексей Данчин на Конгрессе местных и региональных властей в Славутиче, сообщает «Судебно-юридическая газета».

По словам Данчина, соответствующие мероприятия осуществляются согласно решению военного командования.

«Есть задача подготовки к обороне, в том числе к круговой обороне населенных пунктов Киевской области. У нас их 32, учитывая также город Киев», — заявил он.

В свою очередь президент Владимир Зеленский заявил, что Украина получила от разных разведывательных служб информацию о возможной эскалации со стороны РФ на северном направлении.

Угроза нового наступления со стороны Беларуси — последние новости

При выявлении четких признаков подготовки нового наступления с территории Беларуси, Силы обороны Украины будут действовать проактивно и не допускать ошибок начала полномасштабного вторжения. Об этом заявил капитан 1-го ранга запаса, заместитель начальника штаба ВМС ВСУ (2004-2020 гг.) Андрей Рыженко. По его словам, повторение сценария февраля 2022 года, когда Украина ожидала ударов, пока маловероятно. Современные возможности украинской армии позволяют действовать на опережение.

Ранее Украина официально предупредила НАТО об угрозе со стороны Беларуси. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Андрей Сибига. По его словам, Киев юридически зафиксировал все факты использования территории Беларуси для нападения на Украину, а также запуски российских ракет с ее территории в начале полномасштабного вторжения. Эту информацию передали в ООН.

