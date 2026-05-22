Зеленский поговорил с партнерами по поводу угрозы из Беларуси: о чем договорились

Президент Владимир Зеленский сообщил международным лидерам о российских планах по Украине, Беларуси и другим направлениям в Европе. Он провел разговор с Киром Стармером, Эммануэлем Макроном и Фридрихом Мерцом.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Отдельно проинформировал лидеров о российских планах по Украине, Беларуси и другим направлениям в Европе», — заявил глава государства.

По его словам, Украина внимательно отслеживает все политические и военные намерения России.

«Все, что касается их политических и военных намерений, отслеживаем. Наши команды уровня разведок более подробно обмениваются имеющейся информацией. Обсудили и коммуникацию с американской стороной», — отметил Зеленский.

Также Зеленский посетил Ровенскую область. Президент встретился с руководителями общин Ровенской, Житомирской и Волынской областей.

«Хочу поблагодарить всех наших общин трех областей. Ровенская область, Житомирская, Волынская область», — сказал он.

В ходе встречи особое внимание уделили безопасности северного направления.

Мы говорили с руководителями общин, в том числе о защите этого северного направления. Учитывая существующие угрозы», — сообщил Зеленский.

Он отметил, что вчера проводил встречи в Черниговской и Киевской областях, а сегодня продолжил работу в Ровенской области.

Президент подчеркнул, что каждая часть страны получает необходимое внимание.

«Ни одно направление не оставим без внимания. Благодарю всех, кто работает ради нашего государства, всех, кто защищает Украину и свою общину, как самого себя. Важный день. Спасибо, Ровенщина!» — заявил Зеленский.

Во время визита в Ровенскую область Зеленский также посетил раненых украинских защитников, которые восстанавливаются в регионе. Президент отметил воинов государственными наградами.

Наступление со стороны Беларуси — последние новости

Напомним, в начале мая президент Владимир Зеленский уже предупреждал, что на участках белорусско-украинской границы была зафиксирована «специфическая активность» со стороны Беларуси.

На прошлой неделе самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко анонсировал точечную мобилизацию в своей стране. Однако на днях заверил, что Минск не намерен втягиваться в войну.

