Кубок Украины на гонках FPV-дронов с нагрузкой завоевал пилот McQueen на дроне F7 от F-Drones
На технологических соревнованиях за Кубок Украины в дисциплине «Гонки FPV дронов с нагрузкой» победил пилот Назар Карманников с позывным McQueen из команды Free Sky, использовавший дрон F7 от компании F-DRONES.
Об этом сообщила Федерация технологического спорта Украины.
«Пилот McQueen из Free Sky на дроне F7 от производителя F-Drones — победитель финала Чемпионата Украины по дисциплине „Гонки FPV-дронов с нагрузкой“. Быстрота. Точность. Контроль. Именно так смотрится технологический спорт нового поколения. Поздравляем пилота Карманникова Назара, команду Free Sky и производителя F-Drones с установкой лучшего времени 29.708 секунд и победой в финале Чемпионата Украины по технологическому спорту!», - сообщили в Федерации.
Как отметили в Федерации, мероприятие состоялось при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, председателя Киевской ОГА и партнеров. Ваша поддержка – это не просто участие в событии. Это вклад в направление, объединяющее спорт, инженерию, оборонные технологии и людей, создающих будущее уже сегодня», — отметили в Федерации.