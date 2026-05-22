Кубок Украины на гонках FPV-дронов с нагрузкой завоевал пилот McQueen на дроне F7 от F-Drones

Об этом сообщила Федерация технологического спорта Украины.

«Пилот McQueen из Free Sky на дроне F7 от производителя F-Drones — победитель финала Чемпионата Украины по дисциплине „Гонки FPV-дронов с нагрузкой“. Быстрота. Точность. Контроль. Именно так смотрится технологический спорт нового поколения. Поздравляем пилота Карманникова Назара, команду Free Sky и производителя F-Drones с установкой лучшего времени 29.708 секунд и победой в финале Чемпионата Украины по технологическому спорту!», - сообщили в Федерации.

Как отметили в Федерации, мероприятие состоялось при поддержке Министерства молодежи и спорта Украины, председателя Киевской ОГА и партнеров. Ваша поддержка – это не просто участие в событии. Это вклад в направление, объединяющее спорт, инженерию, оборонные технологии и людей, создающих будущее уже сегодня», — отметили в Федерации.

