Почему легендарная челка Джейн Биркин снова стала главной прической сезона

Имя Джейн Биркин давно ассоциируется не только с легендарной сумкой Hermès. Ее стиль, расслабленный, интеллигентный и немного богемный, стал настоящим символом «тихой роскоши» еще задолго до того, как этот термин заполонил соцсети, об этом рассказало издание InStyle.

Сегодня ее фирменная челка переживает новую волну популярности, и если когда-то такая челка была неотъемлемой частью британско-парижского образа самой Биркин, то теперь это универсальная прическа для тех, кто хочет выглядеть легко, современно и немного по-французски.

Секрет популярности — в сочетании ретро-настроения и адаптивности. Эта челка легко подстраивается под разные типы волос, форму лица и стиль жизни.

Челка Биркин

Классическая челка Джейн Биркин — это мягкая, немного прямая челка с легко прореженными кончиками, которая заканчивается чуть выше бровей. В отличие от традиционной густой прямой челки, для нее требуется меньше волос, поэтому она выглядит воздушной и непринужденной.

Именно это «идеальное несовершенство» и сделало прическу культовой. У нее не слишком уложенный или графический вид, наоборот, она создает впечатление естественности и легкой романтичности.

Современная версия челки Биркин стала еще мягче. Теперь ее часто делают длиннее, почти до ресниц, с деликатными текстурными прядями и легкой небрежностью. Ее могут носить как сплошной линией, так и немного разделенной посередине, и сочетать с прядями у лица.

Почему все хотят «ту самую французскую челку»

Новую популярность можно объяснить глобальной любовью к эстетике красоты без очевидных усилий. Одной из главных амбассадоров тренда стала Дженна Ортега. Ее образы фактически вернули моду на драматичную, немного загадочную челку с ретро-настроением. А Дакота Джонсон уже несколько лет остается главным примером того, как она может выглядеть максимально современно, мягко, сексуально и непринужденно.

Эта челка идеально вписалась в нынешнюю моду на «живые» волосы, без сложной укладки и чрезмерной идеальности.

Кому подходит челка Биркина

Лучше всего такая форма работает на тонких и прямых волосах, но стилисты отмечают, что адаптировать ее можно практически под любую текстуру. Главное — правильно подобрать длину, густоту и форму. Именно поэтому специалисты советуют впервые делать челку немного длиннее, чем хочется, волосы после стрижки могут подпрыгнуть выше, особенно если имеют волну или естественный объем.

Сегодня стилисты больше не работают по принципу «один вариант для всех». Такая челка может быть густой или почти прозрачной, длиннее или короче, плотной у глаз или плавно переходить в пряди вокруг лица.

Для того, чтобы правильно объяснить парикмахеру или стилисту, что же именно вы хотите, в первую очередь всегда приносите референс. Причем желательно фото человека с похожей формой лица и текстурой волос. Просите мягкие прореженные кончики, не слишком широкую челку и легкое обрамление лица без лишнего объема.

Особенность челки Биркин в том, что она должна оставаться «ближе» к глазам и бровям, а не расширять лицо, как классическая прямая челка.

Укладка челки

Несмотря на репутацию «ленивой» прически, эта челка все же нуждается в небольшом ежедневном стайлинге. Для укладки нужно использовать круглую щетку, легкий мусс для фиксации, текстурные средства для разделения прядей и сухой шампунь для поддержания свежести.

Главное правило — не делать челку слишком округлой или «пухлой». Она должна оставаться максимально естественной и немного прямой. Именно эта легкая небрежность создает тот самый «эффект парижанки».

Сложность ухода

Челка Биркин требует регулярного подравнивания, примерно каждые несколько недель. Но стилисты уверяют, что этот вариант значительно легче отращивать, чем классическую густую челку. Из-за меньшей густоты и мягких кончиков она постепенно и незаметно сливается с основной длиной волос.

Именно это делает ее такой привлекательной, она не слишком «обязывающая», но способна полностью изменить черты лица, сделав образ нежным, чувственным и стильным.

Челка Биркин — это не просто еще одна трендовая вещь из TikTok, а возвращение к эстетике, где красота не кричит о себе, а выглядит естественно и непринужденно. Именно поэтому эта прическа идеально вписывается в современный запрос на стиль, который будто не требует стараний, но всегда работает на вас.

