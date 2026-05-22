- Дата публикации
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Количество просмотров
- 59
- Время на прочтение
- 1 мин
Эффектная блондинка: Екатерина Бужинская в кокетливых платьях презентовала новую песню о любимом мужчине
Народная артистка в красивых нарядах продемонстрировала стройную фигуру в клипе.
Екатерина Бужинская презентовала новую эмоциональную и романтическую песню «Милый» и клип на нее.
Новая композиция — это ода несокрушимому, сильному, уверенному и заботливому мужчине, который является опорой для своей любимой. По словам артистки, песня мотивирует верить в себя, ценить жизнь и уверенно двигаться к своим мечтам.
«После всего пережитого очень хочется говорить о любви, поддержке, семье и людях, которые остаются рядом в самые трудные моменты. Эта песня о настоящих чувствах, поддержке и людях, которые всегда рядом», — поделилась Екатерина.
В видеоработе Бужинская продемонстрировала несколько эффектных образов: в розовом платье с серебряной бахромой в пол, в бежевом корсетном мини-платье с пикантным декольте, блестящей вышивкой и розовыми перьями на подоле, в кокетливом бледно-голубом коротком платье с молочным цветочным принтом и рюшами, а также в белых топе и брюках, которые дополнила розовым жакетом с поясом.