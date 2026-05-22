В сером деловом костюме: принцесса Иордании Раджва посетила Берлин с мужем

Принцесса Раджва / © Getty Images

Реклама

Иорданская принцесса Раджва Аль-Хусейн вместе со своим мужем, кронпринцем Хусейном бин Абдаллой посетила Берлин в Германии. Кронпринц находится в городе уже несколько дней и встретился с немецкими чиновниками, в частности канцлером Фридрихом Мерцем, министром иностранных дел Иоганном Вадефулем и президентом Бундестага Юлией Клекнер.

Во время одного из выходов принцесса продемонстрировала идеальный элегантный деловой образ от бренда McQueen — серый стильный костюм в принт, который надела с белыми туфлями и дополнила красивым ожерельем с жемчугом.

Раджва Аль-Хусейн вместе со своим мужем / © Getty Images

В руке принцесса Иордании держала небольшую серую сумку от Saint Laurent, а также сделала легкий макияж и лаконичную прическу с распущенными волосами.

Реклама

Новости партнеров