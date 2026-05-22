Трогательный момент: мама Дэвида Бекхэма впервые увидела розу, названную в честь сына

Chelsea Flower Show — это неофициальный старт лета и национальная гордость Великобритании. Выставка ежегодно проводится Королевским обществом садоводов (RHS) с 1862 года и собирает около 145 тысяч посетителей, включая обязательные визиты членов королевской семьи.

На выставке в этом году знаменитым питомником David Austin Roses была представлена особенная роза сорта Sir David Beckham.

Сорт стал трогательным подарком футболисту на его 50-летний юбилей от его младшей дочери Харпер. Она обратилась к селекционерам с просьбой подобрать цветок, который бы отражал любовь ее отца к загородной жизни и британской природе и часам, проведенным вместе в семейном саду.

В своем Instagram известный спортсмен поделился трогательным моментом: его мама — 76-летняя Сандра Джорджина Уэст — тоже посетила выставку и впервые увидела розу, названную в честь сына.

Сандра держит в руках ветку с бутонами и внимательно ее рассматривает.

«Лучшая фотография на свете: мама на выставке цветов в Челси смотрит на розу своего сына», — написала спортсмен.

Дэвид показал и свое фото: он наклоняется к кусту роз и трогает бутон.

Напомним, на Chelsea Flower Show представили еще одну розу, названную в честь другой британской звезды — супермодели Кейт Мосс.

