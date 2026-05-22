Чем удобрить рассаду огурцов после посадки в почву: первая подкормка

Подкормка огурцов

Высадка рассады огурцов в открытый грунт — это всегда стресс для растений. Часто из-за прихотей погоды и затяжных весенних холодов саженцы приходится передерживать в стаканчиках, из-за чего они истощаются, теряют цвет и останавливаются в росте. Опытные огородники знают, что правильная первая подкормка способна не просто вернуть растения к жизни, но и существенно приблизить появление первых сочных огурчиков на грядках.

Что нужно для посадки «передержанной» рассады огурцов

Если весна оказалась холодной, рассада огурцов часто перерастает и может находиться в горшках более 40 дней. При таком длительном пребывании в ограниченном объеме земли корни начинают страдать, а листья обычно приобретают болезненный желтый оттенок.

При высадке таких «передержанных» растений на грядку крайне важно сразу задействовать комплексный подход. В таком случае, специалисты рекомендуют такую схему спасения во время посадки в почву:

Стимуляция корней — обязательный полив специальными укореняющими средствами для лучшей адаптации.

Использование органоминерального удобрения с повышенным содержанием азота. Оптимальной для первых дней является формула, где преобладает первый показатель, например 15% азота, 7% фосфора и 7% калия.

Даже если почва на огороде еще остается достаточно прохладной, такой стартовый набор позволяет саженцам полностью адаптироваться уже через 4 дня. Листья восстанавливают свой насыщенный зеленый цвет, а это значит, что растения полностью прижились и готовы к следующему шагу — подкормка «для урожая».

Правильное формирование куста: на что обратить внимание

Перед внесением удобрений необходимо осмотреть кусты, особенно, если выращиваются современные самоопыляющиеся гибриды. Важным этапом ухода на старте является ослепление нижних пазух — удаление первых боковых побегов и маленьких зачатков огурчиков. Обычно огородники полностью очищают первые две пазухи, чтобы куст не тратил силы на ранние одиночные плоды, а наращивал крепкий стебель и корни.

Если после очищения нижних зон растение все равно выглядит бледным или развивается слишком медленно, процедуру ослепления следует продлить еще на две пазухи выше. Однако если цвет листьев улучшился, а куст демонстрирует уверенный рост, высшие пазухи можно оставлять нетронутыми. Следующая задача — подтолкнуть формирование и наливание плодов.

Вариант №1: органическая классика из курятника

Традиционным и очень эффективным первым удобрением для огуречных грядок считается настой куриного помета. Огурцы очень чутки для такой органики на начальных этапах вегетации, поскольку она содержит сбалансированный комплекс питательных веществ, необходимых именно этой культуре.

Приготовить такой раствор самостоятельно несложно, хотя процесс требует времени и терпения из-за специфического неприятного запаха. Готовый концентрированный настой разводят в такой пропорции — 0,5 литра органического концентрата на 10 литров чистой воды.

Под каждый куст выливают примерно по 1 литру рабочего раствора. Если погода стоит жаркая, норму полива увеличивают, ведь большие листья огурца активно испаряют влагу. Вносить такую подкормку по сухому грунту категорически запрещено — грядка обязательно должна быть предварительно хорошо увлажненной обычной водой.

Вариант №2: чистая и быстрая альтернатива магазину

Далеко не каждый дачник имеет возможность или желание работать с натуральным куриным пометом из-за специфики его заготовки. Современная агрохимия предлагает отличную замену, которая работает на открытом грунте не менее эффективно и не загрязняет руки.

Вместо привычных универсальных удобрений с равной формулой (вроде 20-20-20), для огурцов идеальным выбором станет минеральный комплекс с формулой 18-18-18, но с обязательным добавлением магния.

Почему магний так важен для огурца? В отличие от многих других культур огурцы имеют повышенную потребность в магнии. Именно этот микроэлемент обеспечивает быстрое развитие, улучшает будущее плодоношение и делает листья и сами плоды ярко-зелеными. Кстати, в натуральном курином помете магний присутствует от природы, поэтому он так хорошо работает.

На рынке представлено несколько вариантов таких профессиональных водорастворимых удобрений — итальянское удобрение «Мастер» (Master 18-18-18+Mg), демонстрирующее высокое качество, но имеющее соответствующую цену. Бюджетный аналог — израильское удобрение «Полифит» (Poly-Feed) с абсолютно аналогичной формулой и содержанием магния. Оно стоит значительно дешевле и отлично подходит как для обычного подкоренного полива, так и для внесения через системы капельного орошения на огороде.

Оба варианта минеральных комплексов полностью растворяются в воде без остатка и начинают действовать мгновенно. Своевременный старт с правильным питанием позволит растениям в открытом грунте быстро догнать потраченное через холода время и порадует хозяев первым хрустящим урожаем.

