Кожа под мышками будет сухой и свежей целый день: смочите ватный диск и проведите по ней
Это доступное аптечное средство, которое помогает уменьшить потоотделение в зоне подмышек и поддерживает ощущение чистоты и свежести без сложных и дорогостоящих процедур.
Потливость в зоне подмышек — естественный процесс, однако часто это создает дискомфорт, особенно в жару. Даже дезодоранты не всегда дают продолжительный эффект свежести. Впрочем, существует простой уходовый метод, который помогает поддерживать ощущение сухости и чистоты в течение всего дня. Для этого используется обычный ватный диск и доступное аптечное средство, которое мягко, но крайне эффективно влияет на кожу.
Что нужно сделать для сухости и свежести под мышками
Эффективным вариантом считается раствор хлоргексидина 0,05%. Достаточно смочить ватный диск в средстве и аккуратно провести по чистой коже подмышек после душа. Это средство:
уменьшает количество бактерий на поверхности кожи;
помогает предотвратить появление неприятного запаха;
поддерживает чувство чистоты в течение дня;
не оставляет жирную или липкую пленку на коже.
Как правильно использовать средство от пота
Чтобы получить максимальный эффект, важно соблюдать простые правила:
наносить только на чистую и сухую кожу;
использовать ватный диск, а не распыление;
не применять сразу после бритья во избежание раздражения;
использовать ежедневно, лучше всего после душа.
Такой уход можно совмещать с обычным дезодорантом или антиперспирантом.
Хлоргексидин не блокирует потоотделение, но влияет на главную причину запаха — размножающиеся во влажной среде бактерии. Благодаря этому уменьшается неприятный запах, кожа дольше остается чистой, ощущение свежести сохраняется в течение дня.