Кожа под мышками будет сухой и свежей целый день: смочите ватный диск и проведите по ней

Это доступное аптечное средство, которое помогает уменьшить потоотделение в зоне подмышек и поддерживает ощущение чистоты и свежести без сложных и дорогостоящих процедур.

Как уменьшить потливость под мышками

Как уменьшить потливость под мышками

Потливость в зоне подмышек — естественный процесс, однако часто это создает дискомфорт, особенно в жару. Даже дезодоранты не всегда дают продолжительный эффект свежести. Впрочем, существует простой уходовый метод, который помогает поддерживать ощущение сухости и чистоты в течение всего дня. Для этого используется обычный ватный диск и доступное аптечное средство, которое мягко, но крайне эффективно влияет на кожу.

Что нужно сделать для сухости и свежести под мышками

Эффективным вариантом считается раствор хлоргексидина 0,05%. Достаточно смочить ватный диск в средстве и аккуратно провести по чистой коже подмышек после душа. Это средство:

  • уменьшает количество бактерий на поверхности кожи;

  • помогает предотвратить появление неприятного запаха;

  • поддерживает чувство чистоты в течение дня;

  • не оставляет жирную или липкую пленку на коже.

Как правильно использовать средство от пота

Чтобы получить максимальный эффект, важно соблюдать простые правила:

  • наносить только на чистую и сухую кожу;

  • использовать ватный диск, а не распыление;

  • не применять сразу после бритья во избежание раздражения;

  • использовать ежедневно, лучше всего после душа.

Такой уход можно совмещать с обычным дезодорантом или антиперспирантом.

Хлоргексидин не блокирует потоотделение, но влияет на главную причину запаха — размножающиеся во влажной среде бактерии. Благодаря этому уменьшается неприятный запах, кожа дольше остается чистой, ощущение свежести сохраняется в течение дня.

