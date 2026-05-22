Ученые назвали хлеб, который имеет больше пользы для здоровья: его стоит есть каждый день

Хлеб остается одним из самых популярных продуктов в мире, но вокруг него уже много лет идут споры. Одни полностью отказываются от хлеба из-за страха набрать лишний вес, другие не представляют без него ни одного приема пищи. В то же время ученые и диетологи отмечают: далеко не весь хлеб одинаков. Некоторые его виды действительно могут негативно влиять на организм, в то время как другие, напротив, приносят огромную пользу здоровью. Лучшим вариантом специалисты называют цельнозерновой хлеб.

Почему цельнозерновой хлеб считают самым полезным

Главное преимущество цельнозернового хлеба в том, что для его изготовления используют зерно вместе с оболочкой и зародышем. Именно в этих частях содержится больше клетчатки, витаминов группы B, магния, железа и антиоксидантов.

В отличие от белого хлеба цельнозерновой продукт дольше дает ощущение сытости и не вызывает резких скачков сахара в крови. Поэтому его часто рекомендуют людям, которые следят за весом или хотят поддерживать стабильный уровень энергии в течение дня.

Как цельнозерновой хлеб влияет на сердце и пищеварение

Исследования показывают, что регулярное употребление цельнозерновых продуктов может оказывать положительное влияние на сердечно-сосудистую систему.

Клетчатка помогает поддерживать нормальный уровень холестерина и улучшает работу кишечника. Кроме того, такой хлеб способствует лучшему пищеварению и надолго снабжает организм энергией.

Диетологи также отмечают, что цельнозерновой хлеб содержит больше полезных веществ, чем батон или белый хлеб из очищенной муки.

Как правильно выбрать полезный хлеб

Специалисты советуют внимательно читать состав продукта. Настоящий цельнозерновой хлеб должен содержать именно цельнозерновую муку, а не только небольшое количество отрубей.

Также следует обращать внимание на количество сахара и разных добавок. Чем проще состав, тем лучше.

Самым полезным считается хлеб с минимальным количеством дрожжей и без большого количества усилителей вкуса.

