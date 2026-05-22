Вчені назвали хліб, який має найбільше користі для здоров’я: його варто їсти щодня

Який хліб найкорисніший / © pexels.com

Реклама

Хліб залишається одним із найпопулярніших продуктів у світі, але навколо нього вже багато років точаться суперечки. Одні повністю відмовляються від хліба через страх набрати зайву вагу, інші ж не уявляють без нього жодного прийому їжі. Водночас вчені та дієтологи наголошують: далеко не весь хліб однаковий. Деякі його види справді можуть негативно впливати на організм, тоді як інші, навпаки, приносять величезну користь здоров’ю. Найкращим варіантом фахівці називають цільнозерновий хліб.

Чому саме цільнозерновий хліб вважають найкориснішим

Головна перевага цільнозернового хліба полягає у тому, що для його виготовлення використовують зерно разом із оболонкою та зародком. Саме в цих частинах міститься найбільше клітковини, вітамінів групи B, магнію, заліза та антиоксидантів.

На відміну від білого хліба, цільнозерновий продукт довше дає відчуття ситості та не викликає різких стрибків цукру в крові. Саме тому його часто рекомендують людям, які стежать за вагою або хочуть підтримувати стабільний рівень енергії протягом дня.

Реклама

Як цільнозерновий хліб впливає на серце та травлення

Дослідження показують, що регулярне вживання цільнозернових продуктів може позитивно впливати на серцево-судинну систему.

Клітковина допомагає підтримувати нормальний рівень холестерину та покращує роботу кишківника. Крім того, такий хліб сприяє кращому травленню та надовго забезпечує організм енергією.

Дієтологи також зазначають, що цільнозерновий хліб містить більше корисних речовин, ніж батон або білий хліб із очищеного борошна.

Як правильно вибрати корисний хліб

Фахівці радять уважно читати склад продукту. Справжній цільнозерновий хліб повинен містити саме цільнозернове борошно, а не лише невелику кількість висівок.

Реклама

Також варто звертати увагу на кількість цукру та різних добавок. Чим простіший склад, тим краще.

Найкориснішим вважається хліб із мінімальною кількістю дріжджів та без великої кількості підсилювачів смаку.

Новини партнерів