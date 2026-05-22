- Дата публікації
-
- Категорія
- Шоу-бізнес
- Кількість переглядів
- 106
- Час на прочитання
- 1 хв
Белла Хадід викликала фурор ажурною сукнею з вирізом за пупок, яку створювали понад 22 тисячі годин
29-річна модель з’явилася на червоній доріжці у кастомному мереживному вбранні, яке для неї створив Модний дім Schiaparelli.
Белла Хадід відвідала прем’єру фільму «De Gaulle: Tilting Iron», яка відублася у межах Каннського кінофестивалю.
Модель привернула увагу на червоній доріжці своїм розкішним образом з відвертим акцентом. На ній була молочна ажурна сукня приталеного силуету, яку для неї створив на замовлення бренд Schiaparelli.
Вбрання-русалка складалося з мережива trompe-l'œil (оптична ілюзія), воно мало довгі рукави, глибокий виріз аж за пупок і багатоярусний низ спідниці зі шлейфом. На талії виріз був прикрашений брошкою з чорного каміння.
Белла також продемонструвала, який вигляд вбрання має ззаду — на спині була чорна шнурівка і зав’язаний великий чорний бант.
Над сукнею працювало 130 майстрів протягом 22 160 годин. Белла у ній похизувалася у стрункою фігурою, і гарним декольте.
Модель зібрала волосся у гладкий пучок, зробила ніжний макіяж і доповнила аутфіт діамантовими прикрасами від Chopard, амбасадоркою якого вона є, а також чорними туфлями.