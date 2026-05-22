Белла Хадід викликала фурор ажурною сукнею з вирізом за пупок, яку створювали понад 22 тисячі годин

Белла Хадід / © Associated Press

Белла Хадід відвідала прем’єру фільму «De Gaulle: Tilting Iron», яка відублася у межах Каннського кінофестивалю.

Модель привернула увагу на червоній доріжці своїм розкішним образом з відвертим акцентом. На ній була молочна ажурна сукня приталеного силуету, яку для неї створив на замовлення бренд Schiaparelli.

Вбрання-русалка складалося з мережива trompe-l'œil (оптична ілюзія), воно мало довгі рукави, глибокий виріз аж за пупок і багатоярусний низ спідниці зі шлейфом. На талії виріз був прикрашений брошкою з чорного каміння.

Белла також продемонструвала, який вигляд вбрання має ззаду — на спині була чорна шнурівка і зав’язаний великий чорний бант.

Над сукнею працювало 130 майстрів протягом 22 160 годин. Белла у ній похизувалася у стрункою фігурою, і гарним декольте.

Модель зібрала волосся у гладкий пучок, зробила ніжний макіяж і доповнила аутфіт діамантовими прикрасами від Chopard, амбасадоркою якого вона є, а також чорними туфлями.

