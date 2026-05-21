Салат Біг Мак — як перетворити улюблений фастфуд на домашню страву
Є страви, які не потребують представлення — достатньо одного знайомого смаку, щоб у голові одразу спрацювала асоціація. Салат «Біг Мак» — саме з таких, він збирає всі класичні ноти легендарного бургера, але подає їх у легшому форматі без булки.
«Бургер у мисці» — не просто кулінарний тренд, а спосіб переосмислити знайомі смаки. Тут немає складних технік чи довгого приготування, усе тримається на простих інгредієнтах, швидкому обсмажуванні фаршу та соусі, який збирає страву докупи, про це розповіли на сторінці ptashka.oly.
Інгредієнти
Основа салату
Салат айсберг 300 г
Фарш яловичий 300 г
Сир чедер 3 скибочки
Червона цибуля ½ шт.
Мариновані огірки 3–4 шт.
Помідори чері 120 г
Соус
Майонез або легкий грецький йогурт 100 г
Кетчуп (або 1 ч. л. томатної пасти) 30 г
Гірчиця не гостра 30 г
Розсіл з огірків 50 мл
Приготування
Салат айсберг наріжте кубиками чи порвіть руками.
Помідори чері розріжте навпіл, червону цибулю наріжте тонкою соломкою, а мариновані огірки кільцями.
Усе додайте до великої миски з салатом.
Яловичий фарш викладіть на розігріту сковорідку та обсмажте. Розбивайте грудочки, щоб він набув розсипчастої текстури.
Коли м’ясо готове, на нього викладіть скибочки чедера і почекайте, поки сир розплавиться.
Далі м’ясо разом із сиром перекладіть у миску до овочів.
Окремо приготуйте соус: змішайте майонез або грецький йогурт, кетчуп, не гостру гірчицю та огірковий розсіл до однорідної консистенції.ʼ
Салат заправте соусом, ретельно перемішайте та одразу подавайте.
Салат «Біг Мак» — це приклад того, як знайомий смак фастфуду можна адаптувати під домашню кухню без втрати характеру.