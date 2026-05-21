ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Рецепти
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
2 хв

Салат Біг Мак — як перетворити улюблений фастфуд на домашню страву

Є страви, які не потребують представлення — достатньо одного знайомого смаку, щоб у голові одразу спрацювала асоціація. Салат «Біг Мак» — саме з таких, він збирає всі класичні ноти легендарного бургера, але подає їх у легшому форматі без булки.

Автор публікації
Фото автора: Станіслава Бондаренко Станіслава Бондаренко
Коментарі
Салат «Біг Мак» tiktok.com/@ptashka.oly

Салат «Біг Мак» tiktok.com/@ptashka.oly

«Бургер у мисці» — не просто кулінарний тренд, а спосіб переосмислити знайомі смаки. Тут немає складних технік чи довгого приготування, усе тримається на простих інгредієнтах, швидкому обсмажуванні фаршу та соусі, який збирає страву докупи, про це розповіли на сторінці ptashka.oly.

Салат «Біг Мак» tiktok.com/@ptashka.oly

Салат «Біг Мак» tiktok.com/@ptashka.oly

Інгредієнти

Основа салату

  • Салат айсберг 300 г

  • Фарш яловичий 300 г

  • Сир чедер 3 скибочки

  • Червона цибуля ½ шт.

  • Мариновані огірки 3–4 шт.

  • Помідори чері 120 г

Соус

  • Майонез або легкий грецький йогурт 100 г

  • Кетчуп (або 1 ч. л. томатної пасти) 30 г

  • Гірчиця не гостра 30 г

  • Розсіл з огірків 50 мл

Салат «Біг Мак» tiktok.com/@ptashka.oly

Салат «Біг Мак» tiktok.com/@ptashka.oly

Приготування

  1. Салат айсберг наріжте кубиками чи порвіть руками.

  2. Помідори чері розріжте навпіл, червону цибулю наріжте тонкою соломкою, а мариновані огірки кільцями.

  3. Усе додайте до великої миски з салатом.

  4. Яловичий фарш викладіть на розігріту сковорідку та обсмажте. Розбивайте грудочки, щоб він набув розсипчастої текстури.

  5. Коли м’ясо готове, на нього викладіть скибочки чедера і почекайте, поки сир розплавиться.

  6. Далі м’ясо разом із сиром перекладіть у миску до овочів.

  7. Окремо приготуйте соус: змішайте майонез або грецький йогурт, кетчуп, не гостру гірчицю та огірковий розсіл до однорідної консистенції.ʼ

  8. Салат заправте соусом, ретельно перемішайте та одразу подавайте.

Салат «Біг Мак» — це приклад того, як знайомий смак фастфуду можна адаптувати під домашню кухню без втрати характеру.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
76
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie