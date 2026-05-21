Їла морозиво і гладила песика: королева Камілла привернула увагу під час свого нового виходу

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла відвідала місто Ньютаунардс, що в Північній Ірландії. Ця поїздка Її Величності відбулася в останній день її триденного королівського візиту з чоловіком Чарльзом III до цього регіону.

Пара відвідала кілька місць, де для них провели екскурсії, також Камілла й Чарльз поспілкувалися з людьми. Королева обрала для виходу в світ один зі своїх улюблених костюмів блакитного кольору з жакетом і спідницею.

Також до образу вона додала бежеві туфлі та прикраси, зокрема прикріпила на жакет брошку з бірюзою, а у вухах мала сережки з перлами.

Особливу увагу привернули кумедні фото королеви, на яких вона тримала на руках песика, а також коли з задоволенням їла морозиво з печивом.

