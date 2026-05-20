Королева Камілла показала, як наливала келих "Гіннеса" під час свого візиту до Північної Ірландії

Королева Камілла / © Getty Images

Реклама

Королева Камілла здійснила візит до селища Гіллсборо у Північній Ірландії, але без свого супутника життя — короля Чарльза III. Це відбулося на другий день їхнього візиту до цього регіону Великої Британії.

Королева Камілла / © Getty Images

Там Її Величність прогулялася вулицями георгіанської епохи та зустрічалася з власниками й персоналом трьох підприємств у громаді — пабу «Ніс пастора», найстарішого магазину села бакалійника «ER Wilson» та кафе «Артурс».

Королева Камілла / © Getty Images

Камілла одягла класичне темно-синє пальто на ґудзиках, під яким у неї була сукня в принт. Також вона доповнила образ для прогулянки чорними зручними туфлями і улюбленими прикрасами, серед яких можна помітити брошку з бірюзою.

Реклама

Королева Камілла також продемонструвала свій прихований талант, наповнивши келих легендарного пива «Гіннес» в барі.

Королева Камілла / © Getty Images

Королева Камілла / © Getty Images

Королівська пара завершила свій триденний візит до Північної Ірландії у середу, 20 травня.

Новини партнерів