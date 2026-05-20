Чоловік наїхав на поліцейського, щоб не забрали до ТЦК: чим все завершилося

У селі Рунівщина на Харківщині 28-річний водій «ВАЗ-21099» збив поліцейського. Чоловік намагався втекти, коли дізнався, що перебуває в розшуку ТЦК.

Про це повідомили в Національній поліції в Харківській області.

У поліції зазначили. що екіпаж сектору реагування патрульної поліції зупинив транспортний засіб «ВАЗ-21099» для планової перевірки документів. Під час перевірки баз даних з’ясувалося, що водій перебуває в розшуку ТЦК та СП.

«Під час подальшого спілкування чоловік, намагаючись уникнути супроводження до територіального центру комплектування та соціальної підтримки, розпочав рух автомобілем та здійснив наїзд на працівника поліції.

Унаслідок події правоохоронець отримав тілесні ушкодження у вигляді забоїв», — зазначили поліцейські.

Також додали, що постраждалий правоохоронець отримав травми у вигляді забоїв, йому вже надали необхідну медичну допомогу. Порушника затримали в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Слідчі Берестинського районного відділу поліції вже повідомили фігуранту про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 345 (погроза або насильство щодо працівника правоохоронного органу) Кримінального кодексу України.

Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді обмеження волі на строк до п’яти років або позбавлення волі на той самий строк.

