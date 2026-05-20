© ТСН

21 травня принесе енергію внутрішнього прояснення і змін у сприйнятті ситуацій: руни вказують, що цього дня багато речей перестануть виглядати так, як раніше. Те, що довго залишалося незрозумілим або викликало сумніви, може раптом отримати чітке пояснення. Для когось це стане моментом нових можливостей і важливих рішень, а для когось — необхідністю відмовитися від очікувань, які більше не мають підґрунтя. День вимагатиме чесності із собою, уважності до деталей і готовності дивитися на події без ілюзій.

Рунічний прогноз на 21 травня для всіх знаків зодіаку

Овен — Райдо

День руху і нових рішень. Ви можете отримати шанс змінити ситуацію на свою користь.

Телець — Одал

На перший план вийдуть питання стабільності, дому і особистих кордонів.

Близнята — Кеназ

Прояснення і нові ідеї. Ви можете знайти відповідь на питання, яке давно турбувало.

Рак — Беркана

Період поступового оновлення. Не поспішайте — важливі зміни потребують часу.

Лев — Вуньйо

Позитивні новини або підтримка допоможуть вам відчути впевненість.

Діва — Іса

Пауза і сповільнення. Не варто форсувати події або поспішати з висновками.

Терези — Манназ

Люди навколо вас відіграватимуть ключову роль. День сприятливий для спілкування.

Скорпіон — Еваз

Зміни і рух вперед. Гнучкість допоможе вам швидко адаптуватися.

Стрілець — Альгиз

Захист і підтримка. Навіть складна ситуація може завершитися на вашу користь.

Козоріг — Йера

Результати ваших попередніх дій почнуть ставати очевидними.

Водолій — Інгуз

Завершення важливого етапу. Ви можете відчути готовність до нового старту.

Риби — Наутиз

Можливі внутрішні сумніви або обмеження. Не варто вимагати від себе надто багато.

Загальна енергія дня

21 травня — це день прояснення і чесних висновків.

Те, що сьогодні відкриється, допоможе вам зрозуміти, куди рухатися далі.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, пророцтво, мольфарство, екстрасенсорика не є науками і передбачення не завжди збуваються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як ймовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

