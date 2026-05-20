Гортензії цвістимуть розкішно все літо - чим обов’язково підживити кущі

Великі яскраві квіти гортензій прикрашають подвір’я все літо, але лише за умови правильного догляду та своєчасного підживлення.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Гортензія. / © Associated Press

Гортензії - окраса будь-якого саду. Квіти люблять добре дренований і кислий ґрунт. Найкраще ростуть на сонячних та частково затінених ділянках. Рослину слід рясно поливати та замульчувати хвойною корою, що підкислює ґрунт і захищає від втрати вологи. Влітку вирішальне значення для рясного цвітіння має підживлення, яке слід робити кожні 2-3 тижні.

Як доглядати за гортензіями, щоб вони рясно цвіли все літо, повідомляє ресурс kobieta.interia.pl.

Травень – найкращий час для удобрення гортензій. Кущі активно готуються до цвітіння. Ідеально підійде домашнє добриво, адже із засобами з магазину є ймовірність надмірного удобрення, а цього рослина дуже не любить.

Як приготувати добриво

Для приготування натурального добрива можна поєднати біогумус з вівсянкою. Цей продукт містить високий вміст мікроелементів – азоту, фосфору і калію, а також ферментів, що покращують структуру ґрунту та зміцнюють імунітет рослин.

Садівники пояснюють, що перевагою цього натурального добрива є поступове вивільнення. Це забезпечує постійне живлення ваших гортензій та стимулювання їх до цвітіння.

Приготування добрива

Подрібніть дві столові ложки вівсяних пластівців і залийте їх склянкою води. Дайте настоятися кілька годин, щоб вони розм’якнули. Потім додайте три столові ложки компосту та ретельно перемішайте.

Вилийте це добриво безпосередньо під гортензію та повторюйте кожні 2-3 тижні.

Нагадаємо, ми писали про те, як правильно пересаджувати гортензії для рясного цвітіння.

Дата публікації
